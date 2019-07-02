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Pendant des décennies, la France a construit l'un des écosystèmes de l'eau les plus performants au monde. Des grands opérateurs aux collectivités locales, elle a développé une expertise reconnue sur tous les continents. Mais le défi du XXIe siècle n'est plus seulement de construire des infrastructures. Il est désormais de les comprendre, de les anticiper et de les piloter. Dans cet ouvrage, Hubert Baya Toda propose une conviction forte : les territoires qui maîtriseront leurs réseaux disposeront demain d'un avantage décisif en matière de résilience, de compétitivité et de souveraineté.



À l'heure où les épisodes climatiques extrêmes se multiplient - canicules, sécheresses - où les infrastructures vieillissent et où les collectivités doivent faire plus avec moins, la performance de l'eau devient un enjeu stratégique. L'eau n'est plus seulement un service public essentiel. Elle redevient une infrastructure critique.



Tout comme les États-Unis ont bâti leur leadership dans l'intelligence artificielle grâce à des décennies de domination des infrastructures numériques, la France dispose d'atouts uniques pour devenir une référence mondiale dans la gestion intelligente de l'eau.

Une analyse critique de la gestion de l’eau, une ressource en voie de raréfaction, un enjeu de souveraineté.

Les chiffres clés issus du terrain, l’impact d’une IA frugale au service de la performance des territoires.

Des témoignages de collectivités et de professionnels du secteur.

"La France a construit les infrastructures de l'eau du XXe siècle. Elle peut devenir la puissance de la performance de l'eau du XXIe siècle." - Hubert Baya Toda

À propos de l’auteur



Docteur en mathématiques appliquées, diplômé du MBA d’HEC Paris et fondateur de Leakmited, Hubert Baya Toda est spécialiste de l’application de l’intelligence artificielle aux réseaux d’eau potable. Il accompagne depuis plusieurs années collectivités et opérateurs dans l’amélioration de la performance des réseaux et la préservation de la ressource en eau.





Informations pratiques

Titre : La France, puissance de l’eau ?

Sous-titre : De l’infrastructure à la performance

Auteur : Hubert Baya Toda

Éditeur : NBE Éditions

Collection : Manifestes & autres

Date de sortie : 26 juin 2026

Prix : 9,99 €

ISBN : 979-10-95777-63-2

Format : 120x190 mm

Pagination : 88 pages

ISBN : 979-10-95777-63-2

www.nbe-editions.net



