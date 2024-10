environnement

La première CCI en France à adopter les solutions aquama®

Après des essais concluants au sein de sites dont il assure l’entretien, Atalian, le prestataire nettoyage de la CCI Lyon Métropole, a validé et référencé les solutions aquama®. Cette initiative s’inscrit dans la démarche RSE de l’organisme, dans le souci de favoriser le bien-être de ses collaborateurs et la protection de l'environnement. En adoptant aquama®, la CCI réduit considérablement son utilisation de produits chimiques, sa production de déchets et son empreinte carbone et offre un environnement sain et non toxique à ses collaborateurs.





Une démarche environnementale et collaborative

L’organisme a souhaité aller plus loin dans sa démarche, en permettant à ses collaborateurs de tester chez eux l'efficacité des solutions aquama®. La machine a judicieusement été installée dans la salle de pause, lieu de passage et de convivialité. Les collaborateurs pourront faire le plein de solution via l’application aquama®, dans des sprays consignés réutilisables. L’équipe aquama® organisera des réunions d’information pour informer et guider les collaborateurs dans l’utilisation de la machine. Une belle façon de fédérer les collaborateurs autour d’une même initiative éco-engagée.





aquama® continue son implantation auprès des professionnels







Pour accéder au communiqué de presse au format pdf, cliquez ici La start-up suisse continue de séduire les professionnels français, équipant un nombre grandissant d’entreprises et d’administrations. Restalliance, la ville de La Garde (83), les crèches People and Baby, ou encore des restaurants Toques Blanches comme le Café du Peintre à Lyon… Tous ont fait le choix de remplacer durablement les produits chimiques par les solutions détergentes et désinfectantes 100% écologiques. aquama® est d’ores et déjà implantée dans des aéroports, hôpitaux, hôtels, restaurants et est normée pour une utilisation dans le domaine privé, médical et public (normes Suisses et Européennes EN1276, EN13697 et EN1650).