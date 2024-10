environnement







Un site pour combattre l'apathie



Sorry Children est un site qui souhaite bousculer les consciences sur la responsabilité que chacun porte dans la destruction de la planète et contribuer ainsi à briser l’apathie quasi générale face aux enjeux environnementaux.



Un site qui explique pourquoi on ne fait pas plus et pourquoi il est plus qu’urgent de réagir, radicalement et rapidement.



Un site qui recense surtout des centaines d’actions à mener pour entrer dans le combat contre la fatalité des catastrophes annoncées.





Pourquoi ?



Parce que notre civilisation est au bord du précipice, que l'humanité a déjà franchi des seuils alarmants en matière de réchauffement climatique, disparition irréversible d’espèces et destruction d’écosystèmes. Mais aussi parce que tout n’est pas foutu. A la condition qu’un sursaut collectif se produise, il est encore possible d'éviter le pire et de poser les bases de nouvelles sociétés pour nos enfants.





Pour qui ?



Tout le monde ! Pour le grand public, pour les plus engagés qui apprendront peut-être des gestes supplémentaires ou découvriront qu’il y a encore des marges d’amélioration. Pour les moins engagés qui ne pourront plus dire qu’ils ne savaient pas quoi faire. Sorry Children a fait le choix de l’humour noir pour amener le plus grand nombre à s'impliquer dans la préservation de la planète et à agir dans la mesure de ses moyens.









Comment ça marche ?



Les internautes choisissent le niveau d'engagement qui leur correspond.



Chaque choix génère des excuses adaptées qui, bien que très largement contestables, pourront toujours être utilisées quand l’heure des comptes viendra. Déjà 250 excuses sont en ligne, dont celles des internautes proposées via un formulaire de contact, et très prochainement via un module permettant d'écrire son excuse et la partager directement sur le site et les réseaux sociaux.



Mais surtout, plutôt que d’avoir à se justifier demain, chacun peut dès aujourd’hui aller sur les pages “Agir plutôt que s’excuser” qui recensent une foule d’actions à mener et “Pourquoi nous allons devoir nous excuser” qui fait le bilan de l’état de notre planète sur la base de données scientifiques.



Un développement est prévu pour enrichir le site, notamment avec un calculateur d'engagement personnel et un wiki qui permettra à chacun d'enrichir la partie "Agir plutôt que s’excuser" du site.





A propos de Sorry Children

Le site sorrychildren.com est développé par whyboOk, une association de loi 1901 indépendante et uniquement financée par la société civile, en collaboration avec Pablo Servigne, collapsologue et Jean-Pierre Le Danff, écopsychologue.