environnement

Brochettes de fruits au chocolat fondu, tartines de légumes au fromage, fondues de chamallows, pizzas… Plus qu’un simple jouet, Sunlab est une dînette écologique fonctionnant à l’énergie solaire, dont la cuisson douce atteint des températures de 40°C à 80°C, conçue par l’entreprise française Solar Brother pour permettre aux gastronomes en culottes courtes de préparer de vraies recettes, tout en se familiarisant aux énergies renouvelables.





L’atelier solaire des petits chefs

Comme pour l’ensemble de sa gamme, Solar Brother a imaginé un produit dont l’objectif premier est de favoriser la connaissance de l’énergie solaire. La dînette offre ainsi un apprentissage pédagogique en trois étapes :

L’enfant apprend d’abord à construire son four solaire

Il découvre le fonctionnement de l’énergie solaire en respectant la règle des 3 C : concentration, conservation, captation

Il cuisine de nombreuses recettes gourmandes et créatives



Un outil ludique et éducatif, sans danger

Dans l’esprit de la pédagogie Montessori, le Sunlab place la propre expérience de l’enfant au cœur de l’apprentissage. Si la supervision d’un adulte est nécessaire, la dînette solaire lui laisse toutefois une grande autonomie, permettant de manipuler les ustensiles en toute sécurité.

Sans flamme, sans émission de fumée, le Sunlab n’utilise en effet ni gaz ni électricité. Il fonctionne exclusivement grâce à la captation des rayons concentrés du soleil. Les températures sont douces, et des baguettes en bois empêchent l’ouverture du tiroir de cuisson à l'extérieur le four reste froid, afin d’éviter tout risque de brûlure.

Simple d’utilisation, hiver comme été

Pour utiliser le Sunlab, rien de plus simple : il suffit d’une météo au ciel dégagé – le soleil doit être suffisant pour tracer des ombres au sol mais peu importe la température, la dînette de Solar Brother peut être utilisée hiver comme été. Le cuiseur doit être positionné face au soleil. Il faut ensuite orienter le panneau miroir à l’aide de baguettes pour renvoyer les rayons dans la fenêtre transparente du four et la montée en température dans le tiroir de cuisson se réalise.

La cuisson peut commencer. En moyenne, il faut compter 10 minutes pour du chocolat, 20 mn pour du fromage et 30 mn pour réchauffer une pizza ou toute autre recette.





Le plaisir de la cuisson en plein air

Le système, simple, permet à l’enfant d’appréhender de manière ludique la technologie solaire thermique. Dans son jardin, à la plage, dans un parc, en forêt, il aura plaisir à préparer ses propres recettes, et à utiliser le soleil pour cuire de vrais aliments lors de pique-nique en plein air.



0 pollution, 0 déchet

Respectueuse de l’environnement, l’énergie solaire concentrée ne produit aucun déchet et offre une grande autonomie, grâce à l’utilisation d’une énergie gratuite et accessible à tous. Le Sunlab est réutilisable plusieurs fois, permettant de nombreuses cuissons. Son concepteur a d’ailleurs même pensé à fournir plans et astuces pour l’auto-construction, afin d’inciter les utilisateurs à réaliser leur propre dînette écologique. Objectif ? Promouvoir et diffuser l’utilisation du solaire, source d’énergie durable pour le troisième millénaire.



Sunlab – Prix : 25 euros

Poids : 350g

De 6 à 77 ans

Disponibilité : Amazon et autres sites de e-commerce, Nature et Découvertes etc.

A propos de Solar Brother

Qui n’a pas réalisé cette expérience lorsqu’il était enfant : capter l’énergie du soleil à l’aide d’une loupe, et faire brûler une feuille de papier ? Un principe vieux comme Archimède, que Gilles Gallo et Gatien Brault, fondateurs de la marque Solar Brother, ont remis au goût du jour pour créer une gamme de produits écologiques, ludiques et surtout très utiles : briquets, barbecues, allume-feu … Leur ingéniosité leur a valu d’être primés à plusieurs reprises au concours Lépine, et leurs produits sont aujourd’hui utilisés aussi bien par des campeurs que par des chercheurs en Antarctique.



Solar Brother fabrique l'ensemble de ses produits en France. Ils sont commercialisés via le site internet www.solarbrother.com et distribués dans les grandes enseignes du secteur bio et nature, tel Nature et Découvertes ou Au Vieux Campeur et depuis peu en Allemagne.

Contact presse



Gilles Gallo

Tel : + 33 6 42 21 17 56

Site web : www.solarbrother.com

Email : gilles.gallo@solarbrother.com

Solar Brother catalog



