DAB : baisse du nombre de retraits et du parc



En 2016, le nombre de DAB a diminué de 2% (-1.200), le parc total tombant à 57.136 selon le Groupement des Cartes Bancaires. Le parc total est donc de 57136.

Pour la première fois, en 2016, une banque française ayant l'un des tout premiers réseaux de distribution a enregistré une baisse, proche de 5% du nombre de transactions sur ses automates

Les banques ont tendance à regrouper les agences en fermant les plus petite et à "dédoublonner" leurs distributeurs, face à la baisse de fréquentation - seulement 21% des Français se rendent dans leurs agences plusieurs fois par mois, contre 52% en 2010.





La solution de Retail-BCG

Retail-BCG annonce une réduction de 70% des coûts d'exploitation grâce à sa solution en marque blanche qui repose sur une forte digitalisation de la gestion et de l'exploitation des parcs de DAB

Andrew Martin PDG de Retail-BCG déclare " Nos solutions s'intègrent parfaitement dans le mouvement de la digitalisation. Nos solutions permettent aussi de réduire considérablement les coûts de nos clients liés à l’exploitation d’automates bancaires. La réduction du coût globale est de l’ordre de 70%."

Retail -BCG est depuis plus de 20 ans dans le secteur des services financier en Europe et aux Etats-Unis. Retail-BCG a une expertise forte dans le domaine des services bancaire et du "retail". La soltion de Retail-BCG vient accompagner intelligement ces secteur dans leur transition vers la digitalisation .

L'offre propose la couverture de l’ensemble des services ci-dessous : un pilotage en mode SAS

Une disponibilité du systeme de management 24/7 sur le Cloud avec IA intégrées

Pilotage complet par tableau de bord

API connectivité

Support complet

Gestion de la trésorerie

Monitoring du parc d’automates

Gestion des fournisseurs

Image de marque et merchandising

Connectivité API

Numérisation

Rentabilité de l’automate bancaire

Information de gestion

Analyse des données

Bilan de santé du réseau ATM

Configuration et configuration du réseau ATM

Assurance

Environnement de communication

Rapprochement et règlement automatisés

Gestion des schémas et conformité

Provision en espèces



A propos de Retail-BCG



Depuis 20 ans Retail-BCG développe des solutions complètes pour installer et exploiter des parcs d'automates bancaires en marque blanche, pour le compte de ses clients. Les solutions sont paneuropéenne. Retail-BCG est en mesure d’installer et d’exploiter des automates bancaires dans l’un des 34 Etats membres de l’Union Européenne, sur la même plateforme.



Plus d'informations : www.retail-bcg.com