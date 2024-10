finance





L’ensemble des grandes places boursières ont récupéré voire dépassé la chute du dernier trimestre 2018. Aussi, cela peut avoir du sens d’arbitrer avant de partir en vacances.

Les 5 conseils :

Sécuriser et arbitrer ses positions actions sur une poche de repli type fonds euros ou un fonds patrimonial prudent peu volatile. Le mois d’août est souvent un mois de turbulences sur les marchés financiers alors pour profiter pleinement des vacances il peut être judicieux d’adopter une stratégie prudente et de repli.

Déterminer des seuils de déclenchement automatique (surtout à la baisse) sur ses comptes titres ou PEA. Ainsi, si un titre descend en dessous de la limite que vous avez fixée (par exemple -5% maximum) il est alors automatique vendu et ainsi, la perte est maitrisée.

Penser aux produits structurés pour maitriser la volatilité et les aléas. Si l’on souhaite rester investi sur les marchés tout en maitrisant davantage les fluctuations, les produits structurés offrent une solution intéressante. Le rendement annuel potentiel est connu à l’avance (6 à 8%/ an en fonction des produits) et surtout l’on connait le seuil en dessous duquel il ne faut pas aller. Cela s’appelle la « barrière de protection ». Généralement les produits structurés ont une barrière de protection à -40% (voire davantage).

Ainsi, tant que le titre ou l’indice sur lequel le produit structuré est investi ne descend pas en dessous de cette barrière, son capital est protégé. Les produits structurés sont à manier avec précaution et après vous être assuré(e) de bien en avoir compris le fonctionnement mais ce sont des solutions habiles et bien adaptées à la conjoncture actuelle surtout si l’on veut vous s’accorder quelques semaines de repos bien mérité.

Des ETF pour couvrir ses positions ou si l’on anticipe une baisse des marchés. Les ETF sont des produits financiers qui rentrent dans la catégorie des produits dits « complexes » mais leur principal intérêt ici est que l’on peut acheter un ETF inversé c’est-à-dire qui performe si le cours d’une action ou d’un indice baisse. Exemple : si l’on redoute une baisse de l’indice CAC40 pendant l’été (ou une baisse de la valeur de l’une de ses actions) l’on peut acheter un ETF inverse sur ce titre ou cet indice et ainsi couvrir son risque. Attention, les ETF sont des produits qui, tout comme les produits structurés requiert un certain niveau de connaissance.

Vérifier ses polices d’assurance notamment habitation pour s’assurer des conditions d’assurance en cas de vol. Prendre quelques minutes avant de partir en vacances pour contacter son assureur ou relire ses conditions d’assurance habitation en cas de vol. Vérifier si son contrat nous impose par exemple une alarme, une porte à fermeture double points et autres « petits détails » qui peuvent tout changer en cas de sinistre et d’indemnité.

