 27538tt

Du lundi au vendredi de 8H à 19H au (33) (0)9 52 93 38 78

Menu
Envoyer votre communiqué
|

24 | Communiqué de presse

Press release displayed 95 times

print
gastrocuisine

Gastronomie: La coquille Saint-Jacques cuite du Japon est désormais disponible en France

Published on 18/11/2025 à 11:08

Les coquilles Saint-Jacques d’exception, élevées dans les eaux riches du Japon, désormais disponible en france

PRESS KIT: https://drive.google.com/drive/folders/1H9_kGEg6HYg7zZU7fSim798eS70ZwPeh?usp=drive_link

 

Coquilles Saint-Jacques d’Aomori

coquille saint jacque du japon

La préfecture d’Aomori, l’une des principales régions productrices de coquilles Saint-Jacques au Japon, a commencé cette année des exportations à grande échelle vers l’Europe. La coquille Saint-Jacques cuite d’Aomori est désormais disponible en France ainsi que dans plusieurs autres pays européens.

Chair épaisse, leur douceur naturelle et leur saveur Umami délicate

Elevées dans un environnement naturel préservé et selon des normes de qualité rigoureuses, ces coquilles Saint-Jacques se distinguent par leur chair épaisse, leur douceur naturelle et leur saveur Umami délicate.
 

 

Chair retirée de sa coquille à la vapeur et cuite

Les “coquilles Saint-Jacques cuites” sont soigneusement préparées : la chair est retirée de sa coquille à la vapeur, cuite, puis rapidement surgelée afin d’en préserver la fraîcheur et la saveur. Ce produit, prêt à l’emploi, est désormais expédié vers l’Europe.

Réputée dans le monde entier

La préfecture d’Aomori est réputée dans le monde entier comme l’un des principaux lieux de production de coquilles Saint-Jacques, notamment dans les eaux froides et limpides de la baie de Mutsu.
Elevées dans un environnement naturel préservé et selon des normes de qualité rigoureuses, ces coquilles Saint-Jacques se distinguent par leur chair épaisse, leur douceur naturelle et leur saveur Umami délicate.
Les “coquilles Saint-Jacques cuites” sont soigneusement préparées : la chair est retirée de sa coquille à la vapeur, cuite, puis rapidement surgelée afin d’en préserver la fraîcheur et la saveur.

Ce produit, prêt à l’emploi, est désormais expédié vers la france

Contact presse

Mayu SUZUKI
bonjour@east-france.com 
Directrice
EAST FRANCE 

Organisateur/Responsable du projetã??Préfecture d’Aomori

www.east-france.com
14 Avenue de l'Opéra 75001 Paris
 

Communiqué publié par SUZUKI Mayu
Published on 18/11/2025 à 11:08 sur 24presse.com
SUZUKI Mayu


www.east-france.com
Contacter

Press release copyrights free 24presse.com

Send email to
SUZUKI Mayu

Company :

Press contact

SUZUKI Mayu

Contacter

Website
www.east-france.com

Diffuser
un communiqué
de presseLancer une diffusion

Derniers communiqués de presse de la catégorie "gastrocuisine"