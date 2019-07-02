24 | Communiqué de presse
Gastronomie: La coquille Saint-Jacques cuite du Japon est désormais disponible en France
Published on 18/11/2025 à 11:08
PRESS KIT: https://drive.google.com/drive/folders/1H9_kGEg6HYg7zZU7fSim798eS70ZwPeh?usp=drive_link
Coquilles Saint-Jacques d’Aomori
La préfecture d’Aomori, l’une des principales régions productrices de coquilles Saint-Jacques au Japon, a commencé cette année des exportations à grande échelle vers l’Europe. La coquille Saint-Jacques cuite d’Aomori est désormais disponible en France ainsi que dans plusieurs autres pays européens.
Chair épaisse, leur douceur naturelle et leur saveur Umami délicate
Elevées dans un environnement naturel préservé et selon des normes de qualité rigoureuses, ces coquilles Saint-Jacques se distinguent par leur chair épaisse, leur douceur naturelle et leur saveur Umami délicate.
Chair retirée de sa coquille à la vapeur et cuite
Les “coquilles Saint-Jacques cuites” sont soigneusement préparées : la chair est retirée de sa coquille à la vapeur, cuite, puis rapidement surgelée afin d’en préserver la fraîcheur et la saveur. Ce produit, prêt à l’emploi, est désormais expédié vers l’Europe.
Réputée dans le monde entier
La préfecture d’Aomori est réputée dans le monde entier comme l’un des principaux lieux de production de coquilles Saint-Jacques, notamment dans les eaux froides et limpides de la baie de Mutsu.
Contact presse
Mayu SUZUKI
bonjour@east-france.com
Directrice
EAST FRANCE
Organisateur/Responsable du projetã??Préfecture d’Aomori
www.east-france.com
14 Avenue de l'Opéra 75001 Paris
Communiqué publié par SUZUKI Mayu
Published on 18/11/2025 à 11:08
SUZUKI Mayu
www.east-france.com
Contacter
Press contact
SUZUKI Mayu
Website
www.east-france.com
Derniers communiqués de presse de la catégorie "gastrocuisine"
