Coquilles Saint-Jacques d’Aomori

La préfecture d’Aomori, l’une des principales régions productrices de coquilles Saint-Jacques au Japon, a commencé cette année des exportations à grande échelle vers l’Europe. La coquille Saint-Jacques cuite d’Aomori est désormais disponible en France ainsi que dans plusieurs autres pays européens.

Chair épaisse, leur douceur naturelle et leur saveur Umami délicate



Elevées dans un environnement naturel préservé et selon des normes de qualité rigoureuses, ces coquilles Saint-Jacques se distinguent par leur chair épaisse, leur douceur naturelle et leur saveur Umami délicate.



Chair retirée de sa coquille à la vapeur et cuite



Les “coquilles Saint-Jacques cuites” sont soigneusement préparées : la chair est retirée de sa coquille à la vapeur, cuite, puis rapidement surgelée afin d’en préserver la fraîcheur et la saveur. Ce produit, prêt à l’emploi, est désormais expédié vers l’Europe.

Réputée dans le monde entier

La préfecture d’Aomori est réputée dans le monde entier comme l’un des principaux lieux de production de coquilles Saint-Jacques, notamment dans les eaux froides et limpides de la baie de Mutsu.

Ce produit, prêt à l’emploi, est désormais expédié vers la france

