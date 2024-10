internet



Gestionnaire de patrimoine, Philippe Hodiquet travaille auprès de grandes fortunes depuis plus de vingt ans. Pour les aider à vivre et leur faire gagner du temps, ses clients ont tous des assistants à disposition.

"De la même manière que certains sports comme le golf, longtemps réservés à une élite, se sont démocratisés au cours du temps, j’ai imaginé qu’aujourd’hui le plus grand nombre puisse déléguer les tâches rébarbatives ou chronophages à un majordome", explique-t-il.



Ainsi est né Majordome One, un service d’assistanat virtuel, conçu en partenariat avec Luc Bernouin, un entrepreneur du Net.





Services personnalisés



À contre-courant du développement des assistants virtuels tels qu’Alexa d'Amazon, HomePod d'Apple ou Google Home, les demandes effectuées auprès de Majordome One sont toutes traitées par des personnes physiques.



"Malgré ses progrès réels, les intelligences artificielles atteignent rapidement leurs limites en matière d’assistanat", explique Philippe Hodiquet., "Ainsi, avec Majordome One, nous avons fait un tout autre choix, qui nous permet d’offrir des services vraiment efficaces et personnalisés à nos membres."





Un nombre illimité de demandes



À l'occasion de l'ouverture publique, Majordome One est disponible pour le prix d’un café par jour (49 euros l’abonnement mensuel à vie), les membres peuvent ainsi effectuer un nombre illimité de demandes. "Prendre ou décaler un rendez-vous, organiser ses prochaines vacances ou obtenir les meilleurs devis pour refaire son carrelage, tout est possible", souligne Philippe Hodiquet, "Les seules limites sont celles de l’imagination et de la légalité."



Cerise sur le gâteau, en utilisant ces services, les membres Majordome One cumulent des points leur permettant d’accéder, à des prix imbattables, à des offres spécialement négociées pour eux, tels qu’un séjour dans un ryad marocain ou un voyage oenologique dans le Bordelais.





À propos de Majordome One



Fruit de l’expérience de Philippe Hodiquet, gestionnaire de patrimoine et de Luc Bernouin, entrepreneur sur Internet, la plateforme Majordome One est née le 29 juin 2018. Plusieurs centaines de membres utilisent déjà le service au quotidien.



Pour en savoir plus : https://majordomeone.com/