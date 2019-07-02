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Une accès novateur au marché automobile américain

Made-in-US.com annonce le lancement de sa plateforme dédiée à l’achat de véhicules aux États-Unis, avec une ambition claire : permettre à ses clients français d’accéder aux offres outre-Atlantique aux mêmes conditions de prix que les acheteurs locaux, tout en bénéficiant d’un accompagnement complet.

Voitures de collection, muscle cars, pick-up, SUV, véhicules de luxe ou modèles du quotidien : Made-in-US.com accompagne ainsi les passionnés dans leur recherche et leur acquisition directement auprès des vendeurs américains.





Transparence, sécurité, équité

Pendant des décennies, acheter un véhicule aux États-Unis depuis l’étranger représentait un parcours complexe, réservé aux acheteurs disposant d’une connaissance approfondie du marché américain. Made-in-US.com a pour ambition de changer la donne en proposant une expérience d’achat basée sur trois piliers :

la transparence sur les prix et les conditions d’achat ;

la sécurité grâce à des contrôles rigoureux et un accompagnement professionnel ;

l’équité avec un modèle économique qui fait bénéficier directement les clients du travail de négociation réalisé.

L’objectif est simple : permettre à chaque acheteur d’accéder aux opportunités offertes par le plus grand marché automobile mondial.





Un modèle commercial inédit

Contrairement aux courtiers et exportateurs traditionnels, Made-in-US.com ne rajoute aucune marge commerciale au prix du véhicule. Le prix affiché correspond au prix demandé par le vendeur américain.

La différence repose ensuite dans la capacité de négociation de l’équipe Made-in-US.com. Ses spécialistes des achats contactent directement les vendeurs afin d’obtenir les meilleures conditions possibles. Les économies réalisées grâce à cette négociation sont ensuite partagées entre le client et la plateforme sur la base du 50/50.

Ce modèle crée une relation totalement alignée entre l’entreprise et l’acheteur : plus Made-in-US.com négocie efficacement, plus le client économise.



"Nous considérons que notre expertise doit bénéficier directement à nos clients. La transparence n’est pas un argument commercial : c’est le principe fondateur de notre entreprise", indique Pierre Dulat, fondateur de Made-in-US.com.





Un accompagnement complet, de la recherche jusqu’à la livraison



Un projet d'’achat d’un véhicule américain ne se limite pas à trouver une annonce intéressante. Il implique des vérifications précises, une gestion administrative rigoureuse et une organisation logistique internationale.

C'est pourquoi, Made-in-US.com prend en charge chaque étape :

Définition du projet automobile : Le client présente le véhicule recherché et ses critères.

Analyse personnalisée de la demande : Un spécialiste échange avec l’acheteur afin de comprendre son besoin.

Recherche et négociation auprès des vendeurs américains : L’équipe identifie les opportunités disponibles, contacte les vendeurs et négocie le meilleur prix.

Restitution des économies négociées : La moitié de la réduction obtenue est directement répercutée sur le prix payé par le client.

Contrôle du véhicule et des documents : Vérification de la disponibilité, de la propriété, du titre de propriété et des informations associées.

Sécurisation de la transaction et gestion administrative : Accompagnement du paiement, des documents d’exportation et des procédures nécessaires.

Organisation du transport international : Acheminement du véhicule jusqu’au port puis expédition vers la destination finale.

Livraison du véhicule : Livraison au port d’arrivée ou directement auprès du client selon les possibilités disponibles.



Une plateforme d'enchère simple, transparente et sécurisée

Par ailleurs, Made-in-US.com vient de lancer une plateforme d’enchères qui affiche plus de 10 000 offres de véhicules de collection. Elle permet aux passionnés de se mettre directement en relation avec le vendeur pour négocier, sans engagement et sans intermédiaire.

Une fois l’offre acceptée, Made in US peut prendre en charge l’ensemble de la logistique, depuis l’enlèvement du véhicule aux États-Unis jusqu’à sa livraison. Cela comprend les formalités administratives, l’exportation, le transport maritime, les démarches douanières et, si le client le souhaite, la livraison finale à son domicile.





Lancement imminent de l'application

Enfin, Made-in-US.com lancera très prochainement son application mobile, qui permettra d’accéder à l’ensemble des annonces, des enchères et des services proposés sur la plateforme.

L'ambition est de proposer la première application en Europe réunissant, au sein d’un même outil, une place de marché dédiée aux véhicules américains et un service complet de logistique d’importation depuis les États-Unis vers la France et l’ensemble de l’Europe.

À propos de Made-in-US.com

Made-in-US.com est une plateforme internationale spécialisée dans l’achat de véhicules américains. Elle accompagne les particuliers dans la recherche, la négociation, la vérification et l’importation de véhicules depuis les États-Unis. Son modèle unique repose sur l’absence de marge commerciale sur le prix des véhicules et sur le partage de 50 % des économies obtenues grâce à la négociation.

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