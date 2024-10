internet



A la différence d’autres plateformes existantes, We are designs se veut comme l’Amazon du design, permettant de réaliser ses projets graphiques en un temps records en "1 to 1" (relation directe entre le graphiste et le freelance, sans phase de concours) avec un graphiste correspondant parfaitement aux besoins du client.





Faciliter la nécessaire construction d'une identité graphique



Le graphisme est aujourd'hui un élément primordial pour les entreprises. Le design véhicule une identité de marque auprès du public et oriente les perceptions d’un produit, d’un service, d’un concept, d’une société.



Conscientes de l’enjeu, les entreprises font appel à des graphistes et des agences de communication en fonction de leurs besoins. Mais cette tâche n’est cependant pas toujours facile : difficulté à trouver le bon graphiste, cahiers des charges complexes et mal compris, prix élevés et volatiles…



Ainsi, c’est pour faire gagner du temps, de la créativité, de la compétitivité et accompagner les entreprises dans leur développement que la plateforme We are designs a été créée.





Encadrer et soutenir une communauté de freelances



We are designs réunit une importante communauté de designers freelances afin de proposer aux entreprises les meilleurs graphistes indépendants correspondants parfaitement à leurs besoins.



La plateforme a également développé de nombreux partenariats avec des interlocuteurs reconnus du secteur tel que Shine, le compte professionnel et assistant personnel des indépendants.



L’objectif est d’accompagner les freelances dans leurs quotidiens en répondant à leurs problématiques et de mettre à leur disposition une infrastructure commerciale et administrative qui se charge de trouver des clients, gérer les aller-retour des projets, percevoir la rémunération, assurer la comptabilité,… afin qu’ils puissent se concentrer entièrement sur leurs créativités sans se soucier du reste.





Comment ça marche ?



1. Choisir un produit graphique

Sélectionner le produit print ou digital de son choix (création de logo, flyer, infographie web design, newsletter…).



2. Compléter son brief

Remplir son cahier des charges en ligne. Parce qu’il aidera les graphistes à réaliser le design sur mesure des clients, plus le brief sera complet, plus le prix diminuera.



3. Valider son design