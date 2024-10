jeunesse



Emmenés par Laïa et Pau, deux enfants Barcelonais, les petits globe-lecteurs vont explorer Barcelone et ses environs, tout en s’amusant. Dans ce livre rempli d’informations et de jeux, ils pourront découvrir les coulisses de la Sagrada Família et l’histoire du Barri Gótic, déguster tapas et turrón, s’initier au catalan ou faire connaissance avec Gaudí, Miró et Dali.



De la Barceloneta au Tibidabo, en passant par las Ramblas, un guide à lire avant, pendant et après le voyage.



"Barcelone des enfants" est disponible en librairies, dans les boutiques Relay des aéroports, et sur le site de l’éditeur bonhommedechemin.fr, fnac.com, amazon.fr



"Barcelone des enfants"

Editions Bonhomme de Chemin

64 pages - 16x22cm

ISBN : 979-10-92714-34-0

Prix de vente : 10,90 €





Pour accéder à la présentation complète de "Barcelone des enfants", cliquez ici