jeunesse



Le clip



Ce clip met en scène deux enfants, une fille et un garçon de 10 ans, qui savent déjà ce que sont les violences sexuelles. Ils peuvent donc parler en connaissance de cause. Le but n’étant pas de provoquer la peur mais d'informer sur ce qu’est une agression sexuelle et sur la stratégie employée par les agresseurs (secret, chantage affectif, cadeaux en échange du silence, …). Car c’est l’éducation qui fera évoluer les mentalités.





Le constat



Ce clip est réalisé dans l’intérêt des enfants. L'objectif est de prévenir le risque en leur permettant d'identifier les situations d'agressions sexuelle. En France, plus de 59% des viols ou tentatives de viol sont commis sur des mineurs. Il s'agit donc d'un problème de santé publique, qui reste en partie tabou, puisqu'il touche au statut de la famille. C’est pourtant la vie qui est en jeu, la vie des enfants.



- 1 enfant sur 5 aurait subi des violences sexuelles (rapport européen).



- 2 enfants meurent de maltraitance par semaine en France aujourd’hui dans un silence quasi total. 1 français sur 2 ne sait pas quoi faire devant un cas de maltraitance.



- 7000 viols de mineurs par an en France (1 toutes les heures). La moitié de ces victimes ont moins de 12 ans.



- 2% seulement donnent lieu à une condamnation.



- 4 millions de cas d’inceste avérés en France.



Nous savons la très grande difficulté à se reconstruire, quand cela est possible, après une agression sexuelle. Toutes les formes de violence laissent des traces et réduisent l’estime de soi, la confiance en soi, et donc rendent difficile l’évolution dans la société.



A propos de Nathalie Cougny



Nathalie Cougny est écrivain et artiste peintre. Née en 1967, elle vit actuellement en région parisienne avec ses 4 enfants. Femme et artiste engagée, elle a publié 15 livres depuis 2011 : poésie, livres de société, histoires pour enfants, romans et aussi un spectacle et un projet de documentaire. Passionnée avant tout par l’humain et son fonctionnement, elle s’attache à faire ressortir dans son écriture la force des sentiments, la diversité des émotions et tout ce qui nous lie à la vie, sans tabou et dans une vision humaniste des rapports. Elle participe à de nombreuses actions afin de faire prendre conscience de l’impact des violences.

Le clip "C’est mon corps, c’est ma vie !" a été réalisé et produit gracieusement par : Nathalie Cougny (écrivain), Julien Cougny et Nils Bayon (étudiants en école de cinéma), avec le soutien de Varion Productions.



Comédiens et voix off : Ana et Maxime (11 ans) - Mélanie (20 ans)

Durée initiale : 1mn39 (Décliné en 2 versions : 1mn et 30 secondes)

Cible : Tout public

Lien : https://youtu.be/v0gyQDxZtRw



Site : www.nathaliecougny.fr

