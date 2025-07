jeunesse







Caractéristiques clés :

Tranche d’âge : De la naissance à 4 ans (22 kg).

De la naissance à 4 ans (22 kg). Système de mobilité : Compatible avec nacelle, siège auto et assise.

Compatible avec nacelle, siège auto et assise. Pliage rapide et compact , idéal pour les trajets en voiture ou le rangement.

, idéal pour les trajets en voiture ou le rangement. Lumières LED intégrées , qui garantissent votre sécurité lors des sorties nocturnes.

, qui garantissent votre sécurité lors des sorties nocturnes. Port USB, un ajout moderne pour recharger vos appareils pendant les balades.

un ajout moderne pour recharger vos appareils pendant les balades. Suspensions tout-terrain CosiCruise.

The Future of Family Travel - Intemporelle et avant-gardiste, la poussette Maxi-Cosi Fame est conçue pour offrir un confort luxueux à bébé et à ses parents. Les détails premium, le design harmonieux, l'esthétique moderne et les caractéristiques innovantes de Fame ont été conçus pour résister à l'épreuve du temps.



L'assise confortable et sécurisée - Le siège en mousse à mémoire de forme HD ultra-rembourré offre des promenades douces et confortables en toutes circonstances. Avec trois positions d'inclinaison, vous pouvez facilement ajuster le siège pour une position de sommeil très confortable. Le dossier de la poussette Fame est équipé de ClimaFlow, une maille respirante haute performance pour maximiser la ventilation et aider votre bébé à réguler sa température par temps chaud. Le harnais à cinq points à ouverture facile et le verrouillage magnétique rapide facilitent l'installation de l'enfant.

Design innovant et pratique - Le châssis innovant de Fame présente des détails de design emblématiques et des finitions premium. Il dispose d'un système de lumières LED intégré conçu pour éclairer les rues sombres et les chemins peu éclairés, vous permettant ainsi de rester visible et en toute sécurité. Si votre téléphone a besoin d'être rechargé lors de vos déplacements, branchez-le simplement sur la batterie externe pour rester connecté pendant vos balades. Les suspensions CosiCruise offrent des promenades en douceur à chaque aventure. Le mécanisme de pliage compact et facile de la poussette Maxi-Cosi Fame permet de replier l'assise dans les deux sens pour un rangement facile.

Compatibilité et sécurité maximales - Le châssis de la poussette Fame est conçu pour accueillir la nacelle FAME (vendue séparément) ainsi que notre gamme la plus innovante de sièges-auto. Les sièges-auto pour bébé 360 Pro, dotés de la technologie révolutionnaire SlideTech®, se mettent facilement en place sur le châssis aérodynamique de Fame. Cette technologie révolutionnaire de siège-auto coulissant facilite le quotidien en éliminant les maux de dos, les coups sur la tête et les difficultés pour installer bébé dans la voiture et l'en faire sortir. Avec la solution de mobilité SlideTech®, explorez le monde ensemble, de la naissance jusqu'à l'âge de 4 ans (22 kg).





L'hotel Lancaster choisit la poussette Fame de Maxi Cosi Maxi-Cosi et l’Hôtel Lancaster partagent une vision commune : celle de faire de chaque instant passé en famille un moment d’exception. Ensemble, ils s’engagent à rehausser l’expérience parentale en voyage, en proposant des équipements haut de gamme et une tranquillité d’esprit précieuse pour les parents. "Nos clients viennent chercher au Lancaster bien plus qu’un hébergement : une atmosphère, une attention sincère, une expérience fluide, même (et surtout) avec de jeunes enfants. Ce partenariat avec Maxi-Cosi s’inscrit dans cette philosophie." - Jibbe BAAS, Directeur Revenue et Marketing Hôtel Lancaster "Lancée en 2024, la poussette Fame a été conçue pour les parents qui ne veulent faire aucun compromis entre style et fonctionnalité. Nous sommes fiers qu’elle accompagne désormais les familles dans l’un des hôtels les plus prestigieux de Paris." - Clémence HOURLIER, Chargée de marketing MAXI-COSI

Caractéristiques supplémentaires

Châssis emblématique: Système de lumières LED intégré pour rester visible et en sécurité.

Technologie SlideTech®: Sièges-auto 360 Pro innovants pour une installation facile et sans effort.

Confort optimal en mode assise: Réducteur en mousse à mémoire de forme haute densité pour un confort luxueux.

ClimaFlow: Maille respirante haute performance pour une ventilation maximale.

Connectivité: Batterie intégrée pour recharger votre téléphone en déplacement.

Pliage compact et facile: Se plie rapidement pour le rangement et le transport.

Harnais magnétique 5 Points: Installation facile et sécurisée.



La poussette Maxi-Cosi Fame est le choix idéal pour les parents modernes, offrant un confort inégalé, une sécurité maximale et des fonctionnalités innovantes pour simplifier la vie quotidienne avec bébé.

Caractéristiques techniques :

Utilisation : Dés la naissance (22 kg maximum)

Dimensions : 97x61,50x112 cm - Dimensions Pliée : 39x61,5x67,5 cm

Poids Poussette : 13,5 kg

Poids Nacelle : 6 kg



Plus d'informations : https://www.maxi-cosi.fr/poussettes/fame

A propos de Maxi Cosi

Maxi Cosi est une marque de Dorel Juvenile appartenant au Groupe Dorel Industrie. Son objectif est de proposer des solutions intelligentes pour simplifier le quotidien des nouveaux parents. Maxi Cosi propose des poussettes fonctionnelles et des sièges-auto sécurisé et testés pour que la famille puisse partir en promenade tranquillement.



Plus d'informations : https://www.maxi-cosi.fr





Contact presse

Clémence HOURLIER

clemence.hourlier@dorel.eu

07 88 75 82 47