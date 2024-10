jeunesse



Combien d’enfants ont été mis en situation d’échec scolaire car ils ne réussissaient pas à apprendre à lire aussi rapidement que l’impose le système scolaire ? Combien d’adultes auraient pu aimer leurs études si leurs troubles d’apprentissage avaient été détectés à temps et s’ils avaient été accompagnés par un orthophoniste ?



Au pays des fruits Kiki, on sensibilise et on informe, car lorsque l’on connait, on se moque moins. Ainsi, des aménagements et de la bonne volonté permettront à notre héros de réussir là où il échouait précédemment.



L'histoire :

Rikiki vivait très heureux au milieu de ses copains fruits. Certains l’aimaient. D’autres pas.

Mais de ceux-là, le petit kikinosaure s’en moquait bien. Il était trop occupé à sauter à cloche-pied dans les flaques d’eau.

Il y avait un jeu qu’il n’aimait pas. C’était le jeu de la pêche aux lettres.



Ce jeu, il ne l’aimait pas car il n’y arrivait pas.



Rikiki et son amie Kikille la myrtille seront embarqués dans une partie qui s’avérera différente car cette fois-ci, les lettres ont décidé d’aider notre Kikinosaure.



Après une partie endiablée qui aura mal commencée, Rikiki réussira là où il échouait auparavant, grâce à quelques aménagements et la bonne volonté de tous.



Un petit livre pour encourager nos fruits kiki face aux petits et grands défis qui les attendent.





En résumé :

- Livre "accessible" : Typographie, interlignage et espacement adaptés.

- Réalisation en collaboration avec Marie-Hélène Grzybowska, orthophoniste spécialiste des enfants ayant des troubles de l’apprentissage de la lecture.

- 6ème volet des aventures des fruits Kiki de la collection "Yes They Can", dont le 4e volet "Mesdemoiselles Kiki et le chat" a remporté le Prix Littérature Jeunesse de l'Unicef 2017 pour les 0/5 ans.

- PAJA Editions sera présent au Salon du Livre de Paris du 15 au 18 mars 2019 - Stand F40.



A propos des auteures



Nébine Dominguez - Auteure : MBA - Directrice Associée R.H. et mère de 3 enfants dont un garçon polyhandicapé de 15 ans, Nébine Dominguez aspire à sensibiliser les plus jeunes lecteurs aux handicaps en utilisant son arme préférée : la lecture. Economiste de formation, elle a publié deux ouvrages chez EUROSTAF du Groupe "Les Echos" avant de se lancer dans l’univers de la jeunesse. Depuis 2013, elle écrit et anime des séances de lecture pour enfants autour de la différence. En 2015, elle prend la gérance de PAJA Editions tout en continuant son activité principale. Elle devient Chevalier de l’Ordre National du Mérite en nov. 2018 pour sa volonté de changer le regard sur le handicap. Plus d'informations : www.nebine.fr.



Johanna Fritz - Illustratrice : Directrice artistique et graphiste indépendante parisienne, Johanna Fritz travaille principalement dans l’édition. Elle conçoit couvertures et principes de maquette pour des sujets variés, de l’art de vivre à l’art du fil en passant par la jeunesse et les tendances green. Elle est également illustratrice, signant des projets en événementiel et communication du nom de son blog, Mzelle Fraise, et des projets jeunesse aux éditions PAJA. Son style aux aplats graphiques et colorés est souvent agrémenté d'un trait plus vif comme un malicieux clin d'oeil et s'adapte à des univers et supports divers. Elle est représentée par l’agence Patricia Lucas.





"Le Kikinosaure" - Dès 3 ans

Textes : Nébine Dominguez / Illustrations : Johanna Fritz

Editeur : PAJA Editions

Diffuseur : Dod & cie (Daudin Distribution)

ISBN: 9782916059457

Prix Public : 12 euros TTC

Parution : 19 mars 2019 / 32 pages





Pour accéder à la banque d'images, cliquez ici





A propos de PAJA Editions

PAJA Editions est une maison d'éditions jeunesse membre du SNE. Elle publie des albums et contes incluant des personnages (principaux ou secondaires) en situation de handicap pour une intégration en douceur de la différence.



Des livres pour enfants, avec TOUS les enfants.

Edition jeunesse généraliste - 0 à 8 ans

Prix Littérature Jeunesse UNICEF des 0/5 ans 2017

Plus d'informations : www.paja-editions.fr

Facebook : www.facebook.com/Aupaysdesfruitskiki

Instagram : www.instagram.com/pajaeditions