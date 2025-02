jeunesse





Un partenariat engagé pour le confort et la sécurité des familles



C’est en 2023, lors du lancement de la gamme de sièges-auto 360 Pro, que le partenariat entre Maxi-Cosi et Retail Renault Group a débuté. Cette famille de sièges-auto est dotée de la technologie SlideTech®, un système révolutionnaire permettant de faire coulisser le siège hors du véhicule, simplifiant ainsi l’installation des enfants et offrant une ergonomie parfaite pour les parents.



Cette gamme, récompensée par le label Securange après d’excellents résultats aux crashtests indépendants ADAC, illustre une double ambition :

Protéger les plus petits sur la route grâce à des équipements adaptés.

Faciliter les déplacements en famille avec des produits alliant confort, design et praticité.



Un programme riche et interactif au Salon Baby

Pendant ces deux journées, Maxi-Cosi, Retail Renault Group et Securange invitent les visiteurs à :

Découvrir les innovations Maxi-Cosi, comme la poussette Fame, un concentré de design et de technologies (éclairage LED, nacelle ajustable en hauteur, batterie intégrée).

Explorer Scénic E-Tech electric, voiture de l’année 2024, certifiée "Origine France Garantie"*, spécialement conçue pour répondre aux besoins des familles.

Assister à des démonstrations pratiques avec Securange, directement dans les véhicules, pour apprendre à installer correctement un siège-auto et repartir avec des conseils précieux pour des trajets sereins.



Des avantages exclusifs pour les familles présentes



Maxi-Cosi et Retail Renault Group réservent aux visiteurs des offres commerciales exceptionnelles, pensées pour répondre aux besoins des jeunes parents. Une opportunité unique pour s’équiper avec des produits de qualité, tant en puériculture qu’en automobile.





Rendez-vous les 8 et 9 mars 2025 au Salon Baby de Paris pour un moment riche en échanges, découvertes et conseils personnalisés, au service de votre famille !

* Délivrée par le Bureau Véritas

À propos de Dorel Juvenile

Dorel Juvenile, faisant partie de Dorel Industries, Inc. (TSX:DII.B, DII.A) est une société de produits de puériculture de renommée internationale. Les célèbres produits de la marque Dorel Juvenile incluent les marques mondiales de puériculture Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, complétées par des marques régionales comme Safety 1st, Cosco, Bébé Confort et Infanti. Dorel Industries Inc. réalise un chiffre d’affaires annuel de 2,6 Md$ et dispose d’environ 9 200 employés dans vingt-cinq pays à travers le monde.



