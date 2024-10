jeunesse

En France, le harcèlement scolaire touche chaque année près de 10% des élèves(*). Céline Musmeaux, aujourd’hui âgée de 32 ans, a été l’une d’entre eux. Enfant précoce, atteinte de dyslexie, elle a enduré les moqueries de ses camarades, mais aussi de certains professeurs, durant toute sa scolarité. Pour seul refuge, elle trouvera en la poésie et l’écriture de véritables exutoires.



Avec 52 romans à son actif, la jeune auteure, pour qui la lecture n’a longtemps été qu’une source d’humiliation, a su se reconstruire en écrivant ses propres livres. Ses récits immersifs ont conquis de nombreux lecteurs, qui y trouvent des réponses face aux questions déroutantes de l’adolescence. Une dizaine de ses romans traitent plus directement de la phobie scolaire et du harcèlement. Paru le 15 novembre aux éditions Nymphalis, c’est le cas de son dernier ouvrage, "Du bout des doigts", qui met en scène la rencontre entre deux adolescents.





L’histoire d’une lente reconstruction, en forme d’espoir



"Lola, personnage principal du livre, est âgée de 17 ans et n’a pas mis les pieds dehors depuis six mois. Victime de moqueries au lycée, elle s’est enfermée dans son monde. Totalement dépassés par la situation, ses parents décident de l’envoyer vivre chez ses grands-parents mais dès son arrivée, Lola attire l’attention de Sasha, le petit-fils du voisin. Sensible à sa détresse, il se met en quête de toucher du bout des doigts l’adolescente, en proie à un mal-être profond. Réussira-t-il à sortir Lola de la prison dans laquelle elle s’est réfugiée ?".



Une histoire émouvante qui décrit les mécanismes du cyber-harcèlement, mais donne aussi des clés pour parvenir à faire à nouveau confiance aux autres.





De la dyslexie à la profession d’écrivain



Née à Marseille en 1986, Céline Musmeaux se passionne, dès son plus jeune âge, pour différentes formes d’art, comme la peinture, le dessin et la sculpture. Alors qu’elle rêve de devenir journaliste, sa dyslexie entrave ses ambitions et l’oriente vers des études dans le domaine administratif. Traumatisée par la lecture dans son enfance, c’est pourtant dans l’écriture de poèmes et de nouvelles qu’elle se réfugie alors. Une façon pour elle de "mettre en mots ses propres maux", comme un défi face à ces phrases qu’elle a tant de mal à dompter.



Après des premières armes en tant que chroniqueuse auprès d’éditeurs de mangas, cette passionnée du Japon réussit, à force de détermination, à se faire publier et c’est tout naturellement qu’elle choisit le pays du Soleil Levant comme décor de son premier livre, "Ne m’oublie pas", en 2013. Elle ne cessera ensuite d’enchaîner les succès - plus de 9000 lecteurs par mois dévorent ses romans sur Kindle.



Emue par les centaines de témoignages de mamans et de jeunes filles qui se reconnaissent dans ses personnages, Céline Musmeaux a décidé de s’engager aux côtés de Nora Fraisse et de la soutenir dans son combat contre le harcèlement.





(*) Chiffres Injep (Institut national de la jeunesse et de l’Education populaire)