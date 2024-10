jeunesse



Aider les tous petits à reconnaître leurs affaires



Pour la rentrée 2019, le tampon textile C-TAKI se dote d'une touche d'originalité et un moyen facile pour les plus petits de reconnaître leurs affaires.



Toujours personnalisable sur trois lignes, le tampon textile peut afficher, au choix, un avion, un cône de glace, un éléphant ou encore un tipi, en plus du prénom. Les enfants qui ne savent pas encore reconnaître leur prénom pourront ainsi se repérer avec l'illustration.



18 motifs sont d'ores et déjà disponibles et de nombreux autres seront proposés d'ici la fin de l'été.





Un tampon personnalisé pour marquer les vêtements



Depuis 2013, le tampon textile C-TAKI permet aux familles de marquer en un geste les affaires des enfants. Que ce soit à l'école, à la crèche, ou pendant les sorties scolaires, les encadrants demandent systématiquement de noter les nom et prénom afin de savoir rapidement à qui sont les habits.



Sans couture, sans repassage, le C-TAKI permet de venir à bout de cette corvée en quelques minutes : tamponnez, pliez, rangez !





Le C-TAKI en bref :

- Résiste aux lavages jusqu'à 90°C

- Pratique et rapide

- Avec motif ou texte seul

- 10 couleurs de boitier

- Petit prix : 26,60€ pour 1000 habits

- Livraison offerte

- En vente sur www.tglcreation.com



