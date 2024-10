jeux

L'échange, alternative émergente à l'achat physique ou en dématérialisation



Depuis quelques années, le marché du jeux vidéo, qui représente plus de 4,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France sur l’année 2018, est en évolution constante. Naturellement, les modes de consommation évoluent parallèlement. Si le jeu physique, domine toujours les ventes, suivi de très prêt par les ventes de jeux en dématérialisés (41% des ventes en 2017), il apparaît depuis peu, une troisième manière de consommer le jeu vidéo sur console : l’échange.



Longtemps utilisé entre particuliers, ce mode de fonctionnement permet de faire des économies en évitant la décote du jeu lors de la revente. Le problème de cette méthode réside dans la difficulté pour le joueur de trouver un repreneur qui souhaite céder un jeu qui correspond à ses attentes. Sans compter les risques liés à l’état de fonctionnement du jeu et au sérieux de celui qui le propose.





GameClub.fr, première plateforme dédiée à l'échange



Partant de ce constat, GameClub.fr propose aux joueurs de passer tout d’abord une commande sur le site pour un jeu de leur choix. L’adhésion aux services se fait au moment de la finalisation de cette première et seule commande. Dès lors, ils peuvent choisir sur le portail d’échange un jeu à céder contre un jeu à obtenir. Seule obligation : que le jeu mis à l’échange fasse parti du catalogue.



La plateforme fonctionne sur des jeux récents, inférieurs à un an et demi d’existence afin d'assurer le meilleur service possible aux adhérents. Tous les jeux sont testés, garantissant leur fonctionnement une fois livrés. Dans ce même souci de qualité de services, les jeux proposés sont tirés exclusivement des catalogues des dernières générations de consoles (PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One).



Plus d'informations : www.gameclub.fr