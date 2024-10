loisirs

Un jeu de société traditionnel de type "plateau"...



Guardians of Legends se présente comme un jeu de société traditionnel de type "plateau", incluant cartes, pions et jetons. Esthétiquement, l’univers du jeu évoque l’aventure et le voyage, immergeant les joueurs dans l’exploration d’authentiques légendes issues du monde entier. On peut y jouer en famille, dès l’âge de 8 ans, mais le jeu est évolutif et offre différents niveaux de complexité en fonction de la sagacité des joueurs. Le but ? Découvrir les secrets des autres joueurs… et faire découvrir les siens. Enigme, stratégie, exploration, risque : tout est bon pour remporter le plus de pièces d’or. Une partie dure entre 30 et 45 minutes.





... Qui cache une véritable chasse au trésor



Pourtant, Guardians of Legends est bien plus qu’un simple plateau de jeu. En plus d’offrir des prolongements en ligne, il contient une série d’énigmes qui permettront aux joueurs à participer à une réelle chasse au trésor.



"C’est le premier jeu cross-media au monde : plateau, numérique et grandeur nature. On peut jouer au jeu de société sans résoudre la vraie chasse au trésor, et inversement mais les deux sont intrinsèquement liés. Chercher l’Œuf d’Or permet de continuer l’aventure au-delà du plateau de jeu", précise Vincenzo Bianca, game designer franco-belge de 33 ans et co-auteur du jeu.





Un oeuf d'or serti de 600 pierres précieuses



Le trésor est un Œuf d’Or, création unique de deux artisans joailliers : Olivier Gangi et Cédric Sansen. Il s’agit d’un objet forgé en or pur 24 carats, mis en valeur par 3 feuilles en or blanc 18 carats sur un socle en or noir (weirdium), le tout serti de près de 600 pierres précieuses.

Pour participer, il suffit de se connecter au forum du site moyennant un code unique obtenu exclusivement via la boîte de jeu. Une fois les énigmes résolues, elles donneront l’emplacement exact d’un véritable coffre en bois, caché quelque part dans le monde. En possession du coffre, il ne reste plus qu’à prendre contact avec le Gardien du Trésor pour échanger le coffre contre l’Œuf d’Or.



C’est la première fois qu’un jeu de sagacité de cette ampleur voit le jour : il est actuellement la chasse au trésor avec la valeur le plus élevée dans le monde.



Le jeu est édité par la maison d’édition Lubee et distribué par Blackrock Games. Il est accessible dans 10 langues : anglais, néerlandais, allemand, espagnol, italien, portugais, hongrois, chinois, russe et français.





Guardians of Legends

Vincenzo Bianca : co-auteur du jeu et scénariste

Edward Preston : co-auteur du jeu

Martin Maigret : Illustrateur

Nicolas Hubert : Illustrateur

Blackrock Games : Distributeur





