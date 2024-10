loisirs





Financé par la Banque Populaire Grand Ouest et la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, deux partenaires avec un fort ancrage régional, la holding actionnaire du parc de loisir "Aquatic Landes", dirigée par Arnaud Coste, expert gestionnaire de sites de loisirs (Aqualand, Vulcania, Grand Aquarium de Saint-Malo, Isla Magica à Séville…), a nommé Pascal Coste à la direction du site en 2017. Ce dernier vient d'annoncer un plan de développement d'un million d'euros sur deux ans dédié à la transformation et l’agrandissement du parc aquatique situé au sud des Landes.



Porté par le succès de la première saison de reprise (été 2018) durant laquelle le parc a doublé sa fréquentation et son chiffre d’affaires, cet investissement va permettre au parc de renforcer son attrait en le positionnant comme un lieu incontournable d'accueil des touristes et des habitants du Pays-Basque et du sud des Landes. Un montant significatif sera également consacré à l’amélioration des services (parking, restauration, sanitaires) ainsi qu'à la thématisation de l’ensemble pour renforcer son intégration dans l’écrin naturel de la forêt des Landes.



"Aquatic Landes incorporera une nouvelle zone aquatique au cœur du parc avec une offre complète d'attractions aquatiques de grande qualité pour le plus grand plaisir des enfants qui viendra compléter l’offre de glisse existante. Nous dévoilerons également lors de l’inauguration en juin une nouvelle zone exclusive pour le plus grand confort des familles", indique Pascal Coste.



Pour Aquatic Landes l'objectif est d'augmenter sa fréquentation pour dépasser à terme le cap des 100.000 visiteurs afin de s’inscrire comme un acteur régional solide de l’offre de loisirs de proximité.





