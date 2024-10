loisirs

Percer les mystères du temps

L’homme aime depuis toujours mesurer le temps. Les premières montres de poche sont apparues vers la fin du XVème siècle. Il s’agissait alors d’une évolution des horloges dont le pendule a été remplacé par un balancier-spiral. Depuis, les montres bracelets sont apparues, mais ce sont surtout les mécanismes qui ont beaucoup évolués.



Comment fonctionnent-ils ? Comment le temps, est-il décompté ? Beaucoup de passionnés d’horlogerie souhaitent connaître tous les secrets que renferme un mouvement de montre mécanique et automatique. Objectif Horlogerie rend ce souhait possible grâce à des ateliers d’horlogerie pour néophytes et connaisseurs.



"Les participants sont encadrés par des horlogers diplômés d’Etat et démontent puis remontent un mouvement suisse qui leur est confiée. Aucun niveau n’est requis", explique Samir Khemici, fondateur d’Objectif Horlogerie. Ainsi, durant cette demi-journée, chacun s’initie de façon simple et ludique à la magie du temps.







Une demie journée dans la peau d’un horloger



Le temps d’une demi-journée, les participants entrent dans la peau d’un horloger et percent les secrets d’un garde-temps mécanique. Blouse blanche vêtue, les apprentis prennent place derrière leur établi, règlent leur siège et n’ont plus qu’à se laisser guider par les experts horlogers. Après un peu d’histoire sur l’horlogerie, délicieusement contée par Jean-Yves Golvan, suivi d'explications théoriques données par Samir Khemici, place à la pratique. Chacun procède au démontage, nettoyage et remontage d’un mouvement mécanique.



L’atelier d’initiation révèle les mystères d’un garde-temps et dévoile ses pièces maîtresses : barillet, rouage, ancre, échappement, balancier-spiral...



Tous ces ateliers, sont placés sous le signe de la pédagogie et du plaisir. "Ce sont de réels moments d’échanges entre passionnés, dans une atmosphère de partage et d’écoute", précise Samir Khemici. Et pour faciliter les échanges, les groupes, de six personnes maximum, sont divisés en deux sous-groupes, chacun sous la coupe de l’un des formateurs. A la fin de la session, la magie s’opère et le cœur de la montre se remet à battre, sous l’œil admiratif de chaque participant, qui se voit remettre en souvenir une attestation de niveau.











Des ateliers pour tous, accessibles en France et à l’étranger



Le “First Time”, en cours collectif, permet de découvrir en profondeur les mystères d’un mouvement mécanique suisse. "Accompagnés de deux horlogers, les participants réussissent avec succès toutes les étapes de l'atelier. Une satisfaction pour notre équipe mais surtout pour les initiés" décrit Samir Khemici.



Les ateliers “First Time” peuvent être dispensés dans nos locaux à Paris, en province ou à l’étranger. Les deux formateurs interviennent ainsi à Londres, Bruxelles, au Luxembourg, à Genève et même à Doha au Qatar. Les ateliers First Time s’adressent à tous dès 13 ans et sans limite d’âge ou de compétence, seule l'envie de comprendre les rouages de l'horlogerie est nécessaire. Objectif Horlogerie propose également des cours particuliers pour ceux qui souhaitent approfondir davantage les mystères de l'horlogerie.





A propos d'Objectif Horlogerie : la rencontre entre deux passionnés



Samir Khemici, a souhaité faire de sa passion pour l’horlogerie un métier. "J’ai passé mon diplôme d’horlogerie en France et j’ai suivi avec d’autres formations techniques notamment en Suisse", explique-t-il. Sa rencontre avec Jean-Yves Golvan, véritable passionné de l'histoire du temps econverti dans l'horlogerie va être décisive. Ensemble ils décident de partager leur passion commune pour l’horlogerie en créant un concept simple et ludique permettant de plonger dans les entrailles du temps.



"Les autres établissements ne proposant que des formations longues nous avons décidé de créer Objectif Horlogerie pour faire découvrir aux passionnés débutants ou amateurs avertis l’univers horloger". C’est ainsi qu'Objectif Horlogerie a vu le jour. Sept ans après la création, plus d’un millier de passionnés ont profité de cette immersion hors du temps pour découvrir les secrets d'un garde-temps.





Informations pratiques



Plus de renseignements par téléphone au 06 58 00 10 22 ou sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h à 19h à l’atelier situé au 48 rue de Rivoli 75004 PARIS (à deux pas du BHV et de l’Hôtel de Ville)





Site internet : https://www.objectifhorlogerie.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/objectif.horlogerie/

Trustpilot : https://fr.trustpilot.com/review/www.objectifhorlogerie.fr





