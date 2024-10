mediasmarketing







La cérémonie de remise des prix lauréats 2019 s’est déroulée le 22 Janvier

dans la Salle Wagram à Paris en présence de 700 invités.



L’enseigne Géant Casino et Casino Supermarchés parraine cette 32ème édition des trophées Elu Produit de l’Année.



Sébastien Corrado, Directeur Marketing des enseignes à mis en avant, lors de la soirée, l’intérêt de promouvoir les produits innovants en magasin: "L’innovation est contributrice de valeurs pour nos magasins, elle génère du trafic, des ventes et de la satisfaction clients. Casino va prendre rendez-vous en invitant les lauréats à venir présenter leurs produits. Nous discuterons par la suite avec nos acheteurs, pour donner du sens à leurs créations dans nos magasins."





Une efficacité prouvée après 32 années de présence en France



Le logo Elu Produit de l’Année est le N°1 des logos en France pour toutes les catégories de produits confondues avec 94% de notoriété, il est également N°1 en taux de confiance chez les consommateurs comme chez les distributeurs (1) .



Durant toute l’année 2019, les lauréats pourront arborer le célèbre logo rouge sur l’emballage de leur produit et sur tous support de communication. Le palmarès complet de l’édition est repris en annexe et est également disponible sur le site www.poyfrance.com. Les images sont disponibles sur demande.









accéder au palmares



Un concours où le consommateur est "Roi"



La force du logo réside dans sa méthodologie, car il a été conçu pour donner la parole aux consommateurs, les seuls vrais experts pour évaluer l’intérêt des nouveaux produits.

Etude indépendante réalisée auprès de plus de 10.000 consommateurs en France - pour chaque produit évalué, minimum 500 utilisateurs de la catégorie de produits s’expriment (NIELSEN - décembre 2018).

Test en situation réelle de consommation pour tous les produits réalisé auprès de 120 familles.

(1) Etude Ipsos et Junior ESSEC Entreprise réalisée en mars 2017 (16-75 ans)



A propos

La société Produit de l’Année France est détenue par Voted Product of the Year Worldwide S.A.. Créé en 1987, le logo "Élu Produit de l’Année" est présent dans 45 pays et concerne plus de 3,5 milliards de consommateurs à travers le monde. Produit de l’Année France est membre de l'ARPP.