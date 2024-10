mediasmarketing



Scénarios à déclenchements multiples pour les workflows automatiques

Les utilisateurs peuvent désormais aller plus loin dans l'automatisation de leurs campagnes marketing en mettant en place des scénarios à messages multiples et déclenchés par une analyse comportementale des destinataires. Une ouverture d’email, un clic ou un événement spécifique et la suite du scénario s’ajuste en fonction de la segmentation programmée par l’utilisateur.

Cette automatisation de plus en plus poussée de la communication email et sms permet d’engager davantage les clients en adressant le bon message à la bonne personne et au bon moment, et de faire un gagner un temps considérable aux communicants.

Le Predictive Sending ou envoi prédictif.

Les équipes R&D de Sarbacane ont développé un algorithme, basé sur l’intelligence artificielle et permettant d’envoyer chaque email d’une campagne marketing au moment exact où chaque destinataire, selon ses spécificités uniques, sera le plus enclin à le lire.

Refonte de l’interface

La version 6.2 apporte également une optimisation globale de l'expérience utilisateur (UX). Une restructuration des menus contribue à l’ergonomie et l’intuitivité de la plateforme, pour un facile accès à l’information et aux fonctionnalités les plus avancées.

Une nouvelle méthode de navigation s'applique désormais aux menus Campagnes et Statistiques.

Les données des campagnes sont désormais centralisées dans un tableau de bord unique, offrant aux utilisateurs une vue d'ensemble de leurs campagnes sur tous les canaux : emails, SMS et campagnes automatisées.

Sarbacane a prévu d’introduire plusieurs autres fonctionnalités intelligentes, disponibles pour les clients Exclusive, dans les prochaines versions à venir.

Champ de recherche universel : Un nouveau champ de recherche universel sera un autre atout majeur pour l'UX. Les utilisateurs pourront très bientôt lancer, depuis la barre de navigation supérieure accessible à tout moment, des recherches dans l'ensemble de l’outil : contacts, campagnes, modèles, etc. Tous les résultats de recherche dans toutes les sections de l'application seront affichés instantanément, créant des raccourcis vers les campagnes, les listes de contacts, les modèles de campagnes et les statistiques.

Synchronisation des données : "La synchronisation des données avec les autres outils de nos utilisateurs, le traitement, le ciblage et l’automatisation des campagnes sont au cœur de notre stratégie", affirme Mathieu Tarnus, président fondateur, "c’est ainsi que nous contribuerons encore davantage à la réussite de nos clients".

Cibler les grandes entreprises : Avec ces investissements R&D, Sarbacane assoit sa position de leader des solutions marketing pour les PME et leur donne accès à une technologie de pointe. Le positionnement haut-de-gamme de l’entreprise française lui permet également d’aller conquérir le marché des grandes entreprises en quête de souplesse et de simplicité tout en préservant la performance.





À propos de Sarbacane

Fondée en 2001 et basée à Hem près de Lille, Sarbacane est l’éditeur d’une solution de gestion de campagnes marketing email, SMS et automation. Sarbacane accompagne les entreprises du monde entier dans leurs opérations marketing et s’assure de leur réussite.

En 2018, le groupe, dirigé par Mathieu TARNUS et comptant 80 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros, compte plus de 10 000 clients et 200 000 utilisateurs dans plus de 90 pays. L’ambition est d’atteindre les 20 millions de CA à horizon 2022.



