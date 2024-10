Youri, représente le football tricolore à l’étranger aux côtés de la Ligue Professionnelle de Football, il est également consultant pour le groupe TF1 depuis 2014.

En 2011 à New-York, il crée la "Youri Djorkaeff Foundation" une association à but non lucratif. La YDF utilise le football pour valoriser et aider les enfants issus de milieux difficiles. Elle est engagée à faire respecter le droit d’accès aux jeux de chaque enfant, indépendamment du lieu où il vit, de son statut social, ses capacités, sa religion, son sexe, ou ses origines.