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AprÃ¨s le vert du matcha, place au violet : Amoseeds prÃ©sente enfin lâ€™Ube Bio, trÃ©sor des Philippines

Published on 30/06/2026 Ã  16:19

Trois annÃ©es de recherche et la rencontre de petits producteurs au cÅ“ur de lâ€™archipel philippin : Amoseeds est aujourdâ€™hui lâ€™une des premiÃ¨res marques franÃ§aises Ã  proposer une poudre dâ€™ube certifiÃ©e Bio, cette igname violette devenue lâ€™obsession des coffee shops et des rÃ©seaux sociaux.

Spécialiste des super-aliments Bio, Amoseeds poursuit son objectif : démocratiser auprès du grand public les trésors nutritionnels de la nature. Après avoir fait entrer le matcha japonais dans le quotidien des Français, la marque complète sa gamme avec l’ube, un défi réussi pour sourcer un produit authentique, traçable et certifié biologique.


L’ube, une igname violette emblématique des Philippines 

Prononcé “oubé” et connu sous le nom de “purple yam”, l'ube est une igname violette (Dioscorea alata) originaire des Philippines. Là-bas, elle est consommée depuis des générations et occupe une place de choix dans la gastronomie locale. Elle est notamment utilisée dans des préparations traditionnelles telles que le halaya, une spécialité sucrée à base d'ube, ainsi que le halo-halo, célèbre dessert glacé philippin aux multiples couleurs et textures. 

L’ube ne passe pas inaperçu : sa couleur pourpre intense, 100 % naturelle, et son goût doux aux délicates notes de noisette ont largement contribué à sa popularité croissante bien au-delà des Philippines. 



Ube, igname violette des Philippines


Une culture traditionnelle certifiée Bio

Si l’ube enflamme aujourd’hui les fils Instagram et TikTok, trouver une matière première authentique et Bio reste un véritable défi. De nombreuses références disponibles sur le marché sont colorées artificiellement, aromatisées ou sans garantie de certification biologique. "Nous refusions de surfer sur la tendance avec un produit au rabais", résument Loïc Dibon et Boris Schottey, les fondateurs de la marque.

Après trois années de recherche, les équipes d’Amoseeds ont remonté la filière jusqu’aux Philippines, berceau historique de l’ube. "Nous sommes fiers de collaborer auprès d’une coopérative de petits producteurs travaillant l'igname selon des méthodes ancestrales et les exigences de l’agriculture biologique. Il nous aura fallu du temps, mais c’était notre parti pris pour proposer un ube de la meilleure qualité possible", déclarent Loïc Dibon et Boris Schottey.

Cultivés sans intrants chimiques, les tubercules sont récoltés à maturité, lavés, tranchés puis séchés délicatement avant d’être réduits en poudre. Ce procédé permet de préserver sa couleur vibrante, ses saveurs douces et ses qualités d’origine. Chaque lot fait ensuite l’objet de contrôles qualité afin de garantir un produit pur, sans additif.
 

Ube en poudre Bio


Le nouveau rituel du quotidien, parfait complément du matcha

Avec cette nouvelle référence, Amoseeds élargit encore la palette gustative de sa gamme. Déjà reconnue pour ses thés matcha Bio, la marque propose désormais l'ube comme une nouvelle expérience à découvrir au quotidien.

Loin d’opposer les deux poudres, elle les imagine complémentaires : là où le Thé Matcha Cérémonie Bio (grade cérémonial, issu de la première récolte de printemps) et le Thé Matcha Premium Bio apportent énergie et vitalité en début de journée, l'ube trouve facilement sa place à d'autres moments grâce à l’absence de caféine et son goût doux réconfortant. Préparé en latte, intégré dans un smoothie ou utilisé en pâtisserie : la créativité n’a de limite que l’imagination de celles et ceux qui s’en emparent.



Recettes à base d’Ube en poudre Bio


Prix : 

La poudre d’Ube Bio Amoseeds est disponible dès aujourd’hui sur amoseeds.com. Fidèle aux engagements de la marque, elle est 100% naturelle, vegan et sans gluten.
 


D’autres produits de la gamme Amoseeds

À propos d’Amoseeds

Depuis ses débuts en 2019, Amoseeds se consacre à la vente de super-aliments et de compléments alimentaires bio. La société mise sur une large gamme de produits disponibles sur leur site internet, amoseeds.com et auprès de certaines pharmacies. Plus de 70 références sont répertoriées, répondant à un vaste panel de besoins (vitalité, digestion, sommeil, articulations et bien d’autres). La marque française Amoseeds, devenue un acteur incontournable du secteur, continue à œuvrer pour proposer des produits innovants et de qualité.

www.amoseeds.com



 

CommuniquÃ© publiÃ© par BERGERY SALGADO Marie
Published on 30/06/2026 Ã  16:19 sur 24presse.com
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