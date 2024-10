mode-beaute





"On raconte qu'il y a 10 000 ans, les Atlantes, peuple aux techniques avancées de l'Atlantide, forgeaient un métal plus rare et précieux que l'or, l'orichalque... Ils auraient péri sous les eaux, emportant tous leurs secrets avec eux..."



my-ring-factory a souhaité créer une bague qui rendrait hommage à tous les hommes qui ont conquis les Océans, que ce soit en surface ou dans les fonds abyssaux et qui, dépassants leurs propres limites, ont permis de découvrir des territoires inexplorés et des capacités physiques humaines insoupçonnées. Cette bague devait allier l’univers précieux de la bijouterie-joaillerie avec l’univers technique marin, tout en faisant référence aux exploits passés des aventuriers des Océans

- Le design : Entre l'univers technique de la plongée et la tendance Steam-punk

- Les matières : Le charme "vintage" du bronze associé à l'approche éthique de l'or gris 100% recyclé

- La fabrication : Forgée en plein coeur de Paris par un atelier centenaire

- L'engagement : my-ring-factory s'engage au profit de la protection des Oceans en reversant pour chaque bague vendue une partie de ses bénéfices à l'association Longitude 181 - La voie de l'Océan (www.longitude181.org). Par ailleurs, l'acquéreur d'Atlante se voit offrir l'adhésion pour un an à Longitude 181.





Série limitée à 100 exemplaires numérotés réalisée en or gris 750 recyclé et bronze CuSn6.



Prix public : 850,00 euros TTC





A propos de my-ring-factory



my-ring-factory est un spécialiste du bijou précieux sur internet (bagues, alliances, chevalières, solitaires) et a été fondée en 2013 par un professionnel de la bijouterie-joaillerie française. Le site se démarque par la recherche de métaux exclusifs comme le tantale et des univers créatifs originaux. Tous les modèles sont visibles à 360° et sur une main virtuelle. La fabrication est réalisée principalement en France ou en Europe.