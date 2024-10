mode-beaute

Récemment, le Festival de Cannes a pris fin. Tout au long de l'événement, les films et les cinéastes chinois sont devenus une partie intégrante du Festival de Cannes. Dans l’unité principale de la compétition, le film chinois "Le parti à la gare du sud" a gagné une bonne voix et une bonne évaluation. Les visages chinois sur le tapis rouge à Cannes ont également reçu une grande attention de la part du monde de la mode.





En tant qu’artiste chinois le plus populaire sur le marché international, l’apparition de Li Guangjie sur le tapis rouge a provoqué la création d’un «nouvel homme dur de la Chine», en tant que journal le plus populaire de la science-fiction chinoise «The Land Wanderer», le L'apparence sexy de Li Guangjie et l'image d'un chevalier "homme de fer" deviendront une nouvelle tendance dans le domaine de la mode internationale.

Selon certaines sources, le "petit pantalon noir", l'une des robes à la mode utilisées par Li Guangjie, a été créé spécialement par l'expert en pantalons pour hommes de la marque chinoise Jiu Mu Wang. Contrairement aux autres produits vestimentaires, les petits pantalons noirs sont à la mode et modifiables et peuvent correspondre à toutes les scènes, devenant ainsi le leader de la mode et le support technique du charme international.

Lors du dîner récemment organisé "La nuit de la culture franco-chinoise", Jiu Mu Wang a également remporté le titre de "La seule marque de vêtements pour hommes désignée" lors du dîner officiel à Cannes. C'est la première fois que la marque chinoise obtient une autorisation personnelle du plus important défilé de mode du monde, le Festival de Cannes. OLYMPIA AWARDS GELLINI, président de la World Film and Television Alliance, a déclaré dans une interview que la raison pour laquelle les vêtements pour hommes de Jiu Mu Wang avaient été choisis était qu’il s’agissait d’une entreprise de vêtements chinoise réputée pour sa qualité et son savoir-faire. Il existe une forte réaction chimique entre les marques françaises et chinoises, qui sont les goûts les plus exigeants de la mode. C'est probablement le plus grand compliment de la marque chinoise Jiu Mu Wang.

En tant qu'usine dans le monde, alors que les gens du monde entier sont habitués à le faire en Chine, nous semblons ignorer le charme de la mode que la Chine elle-même défend et crée. La fusion du petit pantalon noir de Jiu Mu Wang et de Cannes comble cette imagination vide et permet également au monde entier de voir l'extraordinaire performance de la combinaison de la mode chinoise et de la mode mondiale.

