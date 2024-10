À mi-chemin entre la couture classique et le prêt-à-porter industriel se trouvent… les Fées. Pantalons, chemises, tuniques, jupes, accessoires, les Fées, ou plutôt le site internet qui porte ce nom, propose aux amateurs de couture des kits de vêtements prêts à coudre.



"Le fait maison fait son grand retour, mais pour ce qui concerne la couture il est souvent difficile de se lancer quand la transmission du savoir-faire n’a pas eu lieu", explique la créatrice du site, Noëlle Gosselin.





Tissu déjà coupé



Composé d’un "placement", à savoir un patron correspondant à la taille commandée, d’un coupon de tissu ainsi que de toutes les fournitures nécessaires (fil, élastique, boutons, etc.), le kit de couture Les Fées est un véritable "prêt-à-coudre". Pour les plus novices, Noëlle Gosselin propose également du tissu déjà coupé, prêt à être assemblé.



Le montage de chaque vêtement est expliqué et commenté en vidéo sur YouTube, chaîne lesfees1.

"Slow fashion"



Basiques et intemporels, les modèles séduiront tous les âges. Sur le site Les Fées, ils sont classés par catégorie, niveau de difficulté, ou encore type de tissage. Parce qu’elle récupère des petits métrages de tissus provenant de soldes de créateurs ou de tisseurs, Noëlle Gosselin est en mesure de proposer des produits de très grande qualité à un prix abordable (de 18 à 55 euros le kit). "Et lorsqu’on a consacré du temps à sélectionner un modèle, coudre et ajuster un vêtement, on porte sur lui un autre regard que sur un vêtement acheté à bas prix dans le commerce", poursuit-elle. C’est la "slow fashion".



Il est par ailleurs possible d'acheter le tissu seul, avec le fil assorti pour refaire un modèle acheté en kit ou créer son propre modèle, l'ensemble des tissus étant également vendus au mètre.