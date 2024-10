mode-beaute



Hommage à l'énergie et à la culture des Caraïbes

L’univers de la marque Sweet Mellow, la petite griffe française fondée en 2017, est composé de maillots de bain au style vitaminé, d'imprimés exclusifs et de coupes originales. Andréa Medrano, la créatrice d’origine caribéenne, a eu l’envie au travers de cette nouvelle collection, de rendre hommage à sa culture et de transmettre son énergie.



"Je rêvais d’une sorte de rencontre entre le dynamisme de mon enfance au soleil et le savoir-faire et la passion du design français", indique Andréa, "Je voulais transmettre ma culture pleine d’énergie et de joie de vivre au travers des maillots de bain de la plus haute qualité, le tout en restant en accord avec mes valeurs écologiques et sociales".





Une collection fabriquée à partir de déchets récupérés dans les océans

Pour sa deuxième collection, Andréa veux aller plus loin dans l’engagement écologique de la marque, elle veut créer la totalité de la collection en Econyl® : un tissu très technique et de haute qualité, fabriqué entièrement à partir de déchets récupérés dans les océans, principalement des filets de pêche et tapis abandonnés.



"L’Econyl® a de grandes qualités écologiques: En plus de contribuer à nettoyer mers et océans et sauver la biodiversité marine ; on économise du pétrole brut qui n’est plus utilisé comme matière première, ensuite, les émissions de CO2 sont réduites de 55% par rapport aux méthodes de production traditionnelles, finalement, les tissus Econyl® peuvent être recyclés à l'infini sans perte de qualité, renforçant ainsi la vision d'une industrie de la mode plus circulaire.", explique la créatrice.



Une campagne de prévente sur Ulule

Pour faire face aux coûts supplémentaires induit par ce choix de fabrication, Sweet Mellow mobilise sa communauté et lance une campagne de précommandes sur Ulule : 3 modèles sont proposés à 110 euros au lieu de 150 euros jusqu'à la fin de la campagne.



Le pari : 5.000 euros d’ici fin avril pour une livraison en mai.



Plus d'informations : www.sweetmellow.com