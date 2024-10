mode-beaute



Le 26 septembre dernier, le site Faux Fur Institute (Institut de la Fausse Fourrure) a dénoncé auprès du Jury de Déontologie Publicitaire le caractère trompeur et déloyal d’une publicité de la Fédération Internationale de la Fourrure parue dans la revue VOGUE Paris (n°990).



Le jury prononcé un avis favorable sur tous les points soulevés dans la plainte.



Le texte, ainsi que l’image, ont été déclaré trompeurs, sans véracité et utilisant une méthode déloyale.



Celle-ci affirmait, entre autre, que la fourrure est un produit responsable, durable avec un caractère biodégradable. Son titre spécifiait : "Merveille de la Nature, splendide et durable, éthique et exquise, la fourrure est irrésistible".



Le jury a donné raison à Faux Fur Institute sur l'ensemble des points soulevés dans la plainte, grâce à une série d’arguments solides et documentés, ne laissant aucun doute sur la nature trompeuse de la publicité.





Parmi les points les plus significatifs soulevés par le jury :

- L'aspect biodégradable d'une fourrure véritable n’est pas valide car non étayé de manière satisfaisante. En effet, les éléments scientifiques fournis par la fédération ne sont pas suffisants pour rendre cette affirmation pertinente.



- Le Jury a rappelé que la fourrure véritable est traitée avec une série de produits petro-chimiques ce qui n’a pu être nié par le représentant de la fédération lors de l’audition.



- L’image montrant une femme en fourrure errant dans un champs de blé a également été jugée trompeuse.

Faux Fur Institute se réjouit de ce verdict qui lance un signal fort à savoir qu’une récupération purement marketing de valeurs écologiques n’est pas acceptable.



Dans le domaine de la fourrure, la fausse fourrure reste la seule option responsable sur le marché. Son impact sur l’environnement est moindre que celui d’une fourrure issue d’élevage intensif. Ce synthétique de luxe a le pouvoir d’épargner de nombreuses vies animales ce qui en fait le choix favori d’un nombre grandissant de marques de luxe.





A propos de Faux Fur Institute



Le site Faux Fur Institute est une plate forme d’information autour de la fausse fourrure et de la mode responsable. Il a été Fondé en 2017 par Arnaud Brunois responsable de la communication pour ECOPEL.



Cette initiative est soutenue par plusieurs marques de fausse fourrure et vise à donner une voix à ce secteur dynamique.



Plus d'iinformations : www.fauxfurinstitute.com