 27497tt

Du lundi au vendredi de 8H à 19H au (33) (0)9 52 93 38 78

Menu
Envoyer votre communiqué
|

24 | Communiqué de presse

Press release displayed 92 times

print
musique

15 000 choristes amateurs à la conquête des Zéniths de France en hommage aux plus grands noms du rock

Published on 06/11/2025 à 11:49

À partir de janvier 2026, les 29 Zéniths de France vibreront au son des classiques de Queen, Metallica, Led Zepplin, Nirvana et bien d’autres légendes du rock, interprétés par des choristes amateurs venus de toute la France. Une tournée exceptionnelle portée par un concept inédit.

"15 000 voix pour les légendes du rock" est un spectacle présenté par Voices Harmony.



Quand la passion du chant rencontre la puissance du rock

Après les plus belles chansons du répertoire français, Voices Harmony s'attaque aux légendes du rock. Et cette année encore, ce sont 15 000 passionnés amateurs qui mettront le feu aux planches des Zénith de France au cours d'une tournée hors norme qui débutera le 9 janvier au Parc Chorus de Vannes (56). 

L'aboutissement de près d'un an de travail acharné, pour ces stars d'un soir réunis autour d'un même objectif : faire vibrer le public aux sons des classiques des groupes les plus iconiques de l'histoire du rock. 


Une aventure artistique et humaine hors du commun

Chanter dans un chœur, c’est avant tout une aventure collective qui demande rigueur, technique et synchronisation. Les choristes, encadrés par des chefs de choeurs professionnels, doivent apprendre à écouter, à s’accorder, à fusionner leur voix avec celle des autres. La préparation est exigeante : chaque détail compte, chaque note doit s’harmoniser dans une énergie commune, pour parvenir à donner vie à des titres emblématiques, revisités avec puissance et authenticité.

Mais, au-delà de la performance musicale, cette tournée est une expérience humaine unique, faite de partage, de passion et d’émotion. Monter sur la scène d’un Zénith, ressentir l’adrénaline du live, offrir au public l’intensité du rock choral : autant de moments inoubliables qui marquent à jamais les participants comme les spectateurs.


Un spectacle monumental

Dans chaque ville, 500 choristes issus de votre région monteront sur scène, pour former une véritable armée vocale, unie pour célébrer les plus grandes légendes du rock. Puissance, ferveur et communion seront au rendez-vous pour une expérience sensorielle et émotionnelle hors du commun.

Venez vibrer, chanter et rocker avec eux à partir de janvier 2026 dans une ambiance électrique où la musique rassemble et fait battre les cœurs à l’unisson.


"15 000 voix pour les légendes du rock"

Début de la tournée : janvier 2026
29 villes, 15 000 choristes, 500 chanteurs par Zénith
Au programme : Queen, The Rolling Stones, AC/DC, NIrvana et bien d’autres légendes du rock


Dates et reservations :
https://500voix.com/15-000-voix-pour-les-legendes-du-rock


 

Communiqué publié par HARDIT David
Published on 06/11/2025 à 11:49 sur 24presse.com
HARDIT David
DAVID HARDIT PRODUCTIONS

www.voicesharmony.com
Contacter

Press release copyrights free 24presse.com

Documents

DP - Les legendes du rock.pdf

Send email to
HARDIT David

Company : DAVID HARDIT PRODUCTIONS

Press contact

HARDIT David
DAVID HARDIT PRODUCTIONS

Contacter

Website
www.voicesharmony.com

Diffuser
un communiqué
de presseLancer une diffusion

Derniers communiqués de presse de la catégorie "musique"