musique







Quand la passion du chant rencontre la puissance du rock

Après les plus belles chansons du répertoire français, Voices Harmony s'attaque aux légendes du rock. Et cette année encore, ce sont 15 000 passionnés amateurs qui mettront le feu aux planches des Zénith de France au cours d'une tournée hors norme qui débutera le 9 janvier au Parc Chorus de Vannes (56).



L'aboutissement de près d'un an de travail acharné, pour ces stars d'un soir réunis autour d'un même objectif : faire vibrer le public aux sons des classiques des groupes les plus iconiques de l'histoire du rock.





Une aventure artistique et humaine hors du commun

Chanter dans un chœur, c’est avant tout une aventure collective qui demande rigueur, technique et synchronisation. Les choristes, encadrés par des chefs de choeurs professionnels, doivent apprendre à écouter, à s’accorder, à fusionner leur voix avec celle des autres. La préparation est exigeante : chaque détail compte, chaque note doit s’harmoniser dans une énergie commune, pour parvenir à donner vie à des titres emblématiques, revisités avec puissance et authenticité.

Mais, au-delà de la performance musicale, cette tournée est une expérience humaine unique, faite de partage, de passion et d’émotion. Monter sur la scène d’un Zénith, ressentir l’adrénaline du live, offrir au public l’intensité du rock choral : autant de moments inoubliables qui marquent à jamais les participants comme les spectateurs.





Un spectacle monumental

Dans chaque ville, 500 choristes issus de votre région monteront sur scène, pour former une véritable armée vocale, unie pour célébrer les plus grandes légendes du rock. Puissance, ferveur et communion seront au rendez-vous pour une expérience sensorielle et émotionnelle hors du commun.

Venez vibrer, chanter et rocker avec eux à partir de janvier 2026 dans une ambiance électrique où la musique rassemble et fait battre les cœurs à l’unisson.



"15 000 voix pour les légendes du rock"

Début de la tournée : janvier 2026

29 villes, 15 000 choristes, 500 chanteurs par Zénith

Au programme : Queen, The Rolling Stones, AC/DC, NIrvana et bien d’autres légendes du rock



Dates et reservations :

https://500voix.com/15-000-voix-pour-les-legendes-du-rock





