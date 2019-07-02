24 | Communiqué de presse
"Lettre à Monsieur Moustaki", de Célina Ramsauer, le 15 décembre 2025 à la Scène Parisienne
Published on 23/10/2025 à 17:48
L’Histoire
Parfois, quelques notes de musique suffisent à bouleverser une existence. En 2005, Célina Ramsauer découvre "Les Mères juives" de Georges Moustaki. Émue à un point tel, elle décide d’écrire à son auteur, mais son courrier restera sans réponse. L’année suivante, le pâtre grec et la chanteuse valaisanne se rencontrent lors d’un festival, donnant naissance à une collaboration qui se transforme rapidement en une solide amitié.
Ensemble, ils composent "Lettre à Monsieur Moustaki", interprétée en duo sur la prestigieuse scène de l’Olympia en 2008, lors de deux soirées mémorables. En 2011, Georges offre à Célina un titre inédit qu’il a écrit en 1957 : "Nous". Malheureusement, il disparaît le 23 mai 2013, laissant un grand vide dans le cœur de sa précieuse amie.
Le Spectacle
Un peu plus d’une décennie après la perte de ce grand artiste, Célina a présenté "Lettre à Monsieur Moustaki" sur la scène de Conthey Show le 13 décembre 2024 et se produira le 15 décembre à la Scène Parisienne.
Ce spectacle-hommage raconte, à travers la musique, les images et les chansons, la belle histoire d’amitié qui lia les deux artistes jusqu’à ce que la mort les sépare. C'est une occasion unique de (re)plonger dans l’univers intemporel de Georges Moustaki et de découvrir tout ce qui a façonné la carrière de ce géant emblématique de la chanson française, grâce à des titres émouvants et des récits captivants.
Les Protagonistes
Georges Moustaki a écrit plus de 300 chansons pour des artistes tels qu'Édith Piaf, Barbara, Juliette Gréco, Yves Montand et Serge Reggiani. Il a également interprété de nombreuses compositions devenues des classiques du répertoire français, comme les inoubliables "Milord" et "Le Métèque".
Célina Ramsauer aborde la musique et les textes avec l’authenticité et la conviction d’un artisan. Auteure, compositrice, interprète, accordéoniste, comédienne et productrice, elle chante tout ce qui touche à l’humain et à la vie. Son parcours autodidacte est riche de voyages, de rencontres et d'influences diverses. Elle a donné des concerts dans plus de 100 pays et a sorti neuf albums studio.
Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici
"Lettre à Monsieur Moustaki"
Production : Acarre Productions et Anilec Productions
Direction artistique et mise en scène : Alain Asseraf
Direction musicale : Robson Galdino
Création lumières : Valentin Jacquaz
Voix : Célina Ramsauer
Guitares : Robson Galdino
Piano : Renaud Palisseaux
Percussions : Fabrice Thompson
Venez célébrer cette magnifique histoire d'amitié et de musique, et redécouvrir l'œuvre inoubliable de Georges Moustaki à travers le talent de Célina Ramsauer le 15 décembre 2025 à la Scène Parisienne - 20h00 - 34 Rue Richer, 75009 Paris.
Réservations : 01 82 83 65 43 - https://selectick.fr/lettre-a-monsieur-moustaki
www.anilecproductions.com
