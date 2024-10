musique



Christina Goh en Concert Exceptionnel

Le 18 Avril 2019, 21h00



Sunset Sunside

60 Rue des Lombards, 75001 Paris

Infoline +33 (0)1 40 26 46 60

www.sunset-sunside.com/2019/4/artiste/3357/6107



De Montréal à Abidjan en passant par Londres, membre du jury des 15èmes Independent Music Awards aux USA, Christina Goh a illustré sur des scènes internationales sa technique vocale pour les percussions à haute portée avec des configurations uniques : 13 cordes de basses, percussion, voix entre autres… Ainsi que des collaborations inédites avec le monde médiéval occidental.



Après une douzaine de réalisations discographiques, des adaptations de titres psychédéliques inédits anglais en français et des fusions artistiques entre poésie, photographie, sciences humaines et musique, l’essayiste présente aujourd’hui son nouvel album sous le label international Plaza Mayor Company Ltd., un best of exceptionnel pour une carrière atypique.



Pour cette soirée inédite, le piano audacieux du virtuose Xavier Belin, l’accordéon groove de Maxime Perrin et le djembé conceptuel de Gotham Aymar accompagneront "la perle noire de l’afro-blues".





Christina Goh - Album “Best Of”

Label Plaza Mayor Company Ltd

Distribution

Sergent Major Company Ltd

The Orchard



Itunes : https://itunes.apple.com/us/album/best-of-christina-goh/1453395584



Spotify : https://open.spotify.com/album/3wV6TRIRXYP2Wed54aZdiZ?si=FTFt56uMROO5nRDQxCyRNA



YouTube : https://youtu.be/5v-JjUqupc0



FanLinks : https://fanlink.to/byxB