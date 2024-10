musique



Après un premier album world music, Lillabox se réinvente en prenant un virage artistique orienté trip hop, tout en conservant la créativité du duo acoustique guitare/violoncelle.



Les percussions du premier album "Faidherbe Street", ont laissé place à un univers électronique puissant, tantôt ambiant, tantôt dynamique accompagné d'une voix féminine profonde et envoûtante... La chanteuse Maïna, soeur du guitariste Alexandre, lui a transmis très jeune sa passion de la musique, et a naturellement rejoint le duo dans son exploration musicale.



Après quelques répétitions, l'enthousiasme de ce nouveau trio est si fort qu'il décide de collaborer en vue d'un nouveau projet. Cet opus réalisé avec frénésie, plaisir et énergie pendant près de deux ans, a permis au trio d'atteindre son niveau exigence.



En français comme en anglais, Maïna se livre dans des textes intimes et traverse l'album avec énergie et authenticité. Certains arrangements rappelleront l'influence de groupes tels que Portishead ou Massive Attack...



"In the moment", titre phare de ce deuxième album, reflète tout particulièrement l'ambiance créative et effervescente de ce nouveau trio.



Deuxième Album de Lillabox In The Moment Sortie chez Plaza Mayor Company Ltd

Distribution The Orchard



26 Avril 2019 (Sortie Officielle)



Ecoutez en avant première sur Soundcloud (lien privé)



Itunes : In the Moment

Youtube : https://youtu.be/DVnxK5HvIJc

Amazon : www.amazon.fr/gp/product/B07Q5L9HGW/ref=dm_ws_sp_ps_dp



www.plazamayorcompany.com