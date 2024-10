musique



120 ans de succès au travers de 300 chansons



De Mistinguett à Stromae en passant par Tino Rossi, Françoise Hardy, Alain Bashung ou Louise Attaque, "Pop Musique Française en bref" rend hommage à la richesse du patrimoine musical français et à son terreau toujours vivace. Le livre exprime ainsi toute l'âme de la variété francophone, de la Belle Epoque à nos jours, dévoilant la vie de ses artistes, connus ou moins connus, mais qui partagent tous un point commun : le rêve de la scène et celui de conquérir le public.



Côté multimédia, les QR-Codes de plus de 300 chansons sélectionnées offrent l'accès au lecteur aux vidéo-clips youTube de 120 ans de succès, directement sur son téléphone mobile.

En prime, le livre offre un tableau synoptique qui indique l’année de début des grands artistes de la musique pop française, américaine, anglaise, italienne, espagnole et allemande. Cette magnifique référence servira de "Quiz-dates" pour agrémenter la lecture et enrichir les connaissances du lecteur. Exemple, le saviez-vous ? Jacques Brel et Elvis Presley ont débuté la même année ! Et de Stromae et Orelsan, savez-vous lequel a précédé l’autre ?









Autre nouveauté dans la même collection



Simultanément, la collection "Pop Musique en bref" publie le livre "Pop Musique Espagnole en bref’ qui procède à une revue similaire de la musique-variété espagnole de 1900 à aujourd’hui, également avec liens QR-Code. Cet ouvrage enchantera les fans de pop-musique internationale intéressés à découvrir celle de nos voisins du sud-ouest, une musique pop extraordinaire et méconnue en France.





A propos de l'auteur



L'auteur Paul T. Alexander est actif dans le conseil d'entreprise. Sans être lui-même musicien, il est amateur des musiques pop du monde entier. "Pop Musique Française en bref" est son deuxième opus, après celui afférent à la pop-musique russe publié en mars 2018.



Commercialisation : CED Diffusion et Makassar



CED-Diffusion assure la diffusion de la collection. Sa distribution est effectuée par Makassar. En vente dès le 14 juin 2019.





"Pop Musique Française en bref"

Auteur : Paul T. Alexander

Edition : ePopMusicTM

Format et taille : A5, broché, 80 pages

ISBN : 978-2-9701226-4-7

Date de parution : 14 juin 2019

Prix public TTC : 11,90 €



"Pop Musique Espagnole en bref"

Auteur : Paul T. Alexander

Edition : ePopMusicTM

Format : A5, broché, 140 pages,

ISBN : 978-2-9701226-3-0

Date de parution : vendredi 14 juin 2019

Prix public TTC : 13,90 €



A paraître dans la même collection



"Pop Musique Italienne en bref" - octobre 2019

"Popo Musique Russe en bref" - octobre 2019