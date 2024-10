musique

L’insatiable Vasta, que rien ne semble arrêter, règne sur Bordélie en imposant sa loi lubrique impitoyable. Elle partage Vit-Mollet, avec sa fille Conille. Mais une lassitude cruelle fait sentir le renvoi proche de ce prince…



La chanson paillarde du XVIIIe siècle témoigne d’une liberté qui peut surprendre l’auditeur d’aujourd’hui dans la mesure où il n’a, jusqu’à présent, disposé que d’une image totalement biaisée de la musique de l’époque. Elle est là pour le surprendre et le charmer, car libertinage rimait alors avec art, esprit et plaisir…



Rencontre du théâtre, de la poésie et de la musique, Vasta proposé par Almazis présente dans tout son éclat ce visage du Siècle des Lumières. Un aspect essentiel que le pudibond XIXe siècle a aussi délibérément que soigneusement occulté.

1 CD - MAG 358409



