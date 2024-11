musique



Le nouvel album de Yacine Malek est une quête, dans laquelle le pianiste virtuose nous saisit et nous entraîne. Une saisie qui opère dès son introduction au piano solo dans Like Brazil, le thème qui ouvre l’album en hommage à Michel Petrucciani. Yacine nous embarque à ses côtés sur le large tabouret de son piano, au plus près de ses complices.



C’est la quête d’un Graal mélodique dédié au public. Une quête de partage avec le plus grand nombre, sans fard à l’état brut, pour une musique que l’artiste veut totalement communicante. Yacine Malek veut faire de la musique un moment de partage immédiat et spontané : "Je me donne constamment et pleinement à chaque fois que je monte sur une scène… pour toucher les gens au plus profond d’eux-mêmes et les émouvoir".



Si Yacine Malek est aussi demandé par les grands du showbiz, c’est pour ses qualités de compositeur, d’arrangeur et de Directeur musical, au-delà de ce qu’il révèle dans le Jazz. Des références qui lui ont aussi beaucoup appris, dans la musique et dans la relation au public. Yacine se donne ainsi au public sans retenue aux côtés de Liane Foly depuis 2022 dans le spectacle "I Love Jazz" de la Chanteuse, dont il est le pianiste, arrangeur, et Directeur musical.



Yacine Malek s’est lancé sans vraiment le savoir dans "Yacine Malek Double Trio - Live In Paris". Spontanément, "par la force des choses" pendant le confinement de début 2021. Exaspéré comme tant d’autres musiciens, Yacine monte sur scène avec Linley Marthe et Karim Ziad pour un Live en streaming, au Regard du Cygne après une traversée de Paris désert, dûment muni de son pass sanitaire. Objectif : retrouver les sensations, le public, même s’il faut en passer par le virtuel. Rallumer les couleurs de la musique, avec une sorte de concert clandestin. Les pistes du concert sont conservées, la route vers l’album est ouverte.



Avec un tel point de départ, l’album se devait d’être une quête en Live, expression de toute façon parfaite de la musique de Yacine qu’il veut pour et avec le public, qui lui donne toute sa dimension, toute son ampleur.

Yacine Malek : un pianiste hors norme à la recherche de lumière et de cultures, aux horizons ouverts qui nous invite à un voyage au-delà du Jazz car sa musique est unique et à découvrir.

Cet opus sera présenté le jeudi 12 décembre 2024 sur la scène du Studio de L’Ermitage

lors d’un concert de lancement exceptionnel.



Les singles "Tallal" et "Orientalina" sont deja disponible sur toutes les plateformes.



Yacine Malek Double Trio - "Live in Paris"

Label Plaza Mayor Company

Distribution Sony Music / InOuïe Distribution.



Line-up :



Yacine Malek : piano

Linley Marthe : basse

Karim Ziad : batterie (titres 1 à 3)

Jeff Ludovicus : batterie (titres 4 à 6)



Apple Music: https://itunes.apple.com/album/id/1774250567

Spotify: https://open.spotify.com/album/1lqi8yFqxlQ9yGpG1CN686

YouTube: https://youtu.be/XZP5dsgXRjk?si=x9-wxdNlSQxxV0g6

Cd Physical order:

https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/live-in-paris-yacine-malek-double-trio-album-cd



www.plazamayorcompany.com