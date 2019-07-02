musique







Le projet Jean-Paul Daroux vous invite à explorer "La cité engloutie", le cinquième album du pianiste et compositeur originaire de la région du Var. Si vous avez l'âme d'un voyageur, embarquez avec nous pour de nouvelles aventures en écoutant "Le dernier chant venu de l’Atlantide" et en découvrant "Le récif des sirènes". Une musique qui ondule, roule et déferle d'un genre à l'autre sans vous laisser indifférent. Une atmosphère marine et sous-marine sans barrières, libre de toute limite, vous transporte à la confluence de civilisations perdues. Nous traçons notre route "Dans l’œil du sextant" en suivant les traces des albums précédents "La légende des 7 sages" et "Change or No Change".



Toujours le son unique et l'empreinte caractéristique, avec des boucles hypnotiques de contrebasse et un archet qui ouvre la voie à la polyphonie. Un piano raffiné, teinté de romantisme et de modernité, toujours soutenu et régulé par une batterie parfaitement accordée et éloquente. Un trio qui ne manque jamais d'idées, de lyrisme et d'originalité.

La mer, muse éternelle, est devenue une source inépuisable d'inspiration et une plateforme d'expression pour ces trois musiciens, complices et amis. Rendez-vous pour des concerts inoubliables.

"La Cité Engloutie"

Projet Jean-Paul Daroux

Jean-Paul Daroux : piano

Luca Scalambrino : drums

Jean-Christophe Gautier : double bass

Recorded at Studio B Gardanne - Avril 2025

Sound recording : Lionel Dandine

Mixing Medusa prod : Alex Serieis

Mastering Vox pro : François Fanelli

Design graphisme : Redeyoffdesign



LA CITE ENGLOUTIE - Nous ne révélerons pas son emplacement exact. Ce mythe venu des profondeurs du temps reste un secret bien gardé. Depuis Platon, l'Atlantide continue de stimuler notre imagination.



LE DERNIER CHANT VENU DE L’ATLANTIDE - Alors que la ville s'apprêtait à disparaître sous les vagues, ses habitants se rassemblèrent dans l'immense temple. Là, ils improvisèrent une dernière chanson pleine d'espoir.

LE RECIF DESERVES SIRENES - Le parc national de Cabo de Gata en Andalousie est un lieu chargé de mystère. On raconte que le chant des sirènes envoûtait les marins, faisant échouer leurs navires contre le récif captivant.

EMBARQUEMENT POUR L’ILLUSION - Nous quittons un quai la tête pleine d'idées et de rêves. Nous mettons les voiles pour accoster et poser nos sacs sur une terre inconnue. Le destin, maître des flots, nous attend silencieusement en chemin.

DANS L’OEIL DU SEXTANT - Profitons de ces moments simples et sincères pour oublier le GPS. Sortons notre vieux sextant, caché au fond d'un coffre. Faisons le point sur nos vies avec les yeux tournés vers le soleil.

VENTS CONTRAIRES - Nous devons savoir comment les affronter pour rester sur la bonne voie. Le ciel s'assombrit soudainement et les éléments se déchaînent. Il est temps de manœuvrer en tirant et en virant pour atteindre notre destination finale.

MISTRAL SUR LE LEVANT - L'île se laisse aller aux caresses du soleil. À l'est, le phare de Titan veille comme un sentinelle immobile. À l'ouest, le cap Maupertuis s'avance dans la mer. Le mistral, joueur et impétueux, aime s'amuser avec ce morceau de terre, le balayant de son souffle puissant.

RUE CARPEAUX - Tout commence quelque part en Martinique, dans la mer des Caraïbes. L'histoire se termine au pied de la colline de Montmartre, sur la rue Carpeaux. La légende raconte que l'on peut entendre son piano jouer certains soirs d'hiver.



Label et Publishing Plaza Mayor Company Ltd - London / Hong Kong.

Distribution Sony Music/The Orchard - Inouie Distribution / Sergent Major Company Ltd.



Spotify : https://open.spotify.com/album/6GMl3GIKNbyLbW8Mdhi671



ITunes : https://geo.music.apple.com/album/la-cit%C3%A9-engloutie/1840357160?uo=4&app=itunes



Deezer : https://www.deezer.com/album/822798981



YouTube : https://youtu.be/tEJ1kI4gPgc



Fanlinks : https://fanlink.tv/wKA9d

www.plazamayorcompany.com