24 | Communiqué de presse
Sortie de l'album 'La cité engloutie' du projet Jean-Paul Daroux
Published on 21/10/2025 à 14:24
Le projet Jean-Paul Daroux vous invite à explorer "La cité engloutie", le cinquième album du pianiste et compositeur originaire de la région du Var. Si vous avez l'âme d'un voyageur, embarquez avec nous pour de nouvelles aventures en écoutant "Le dernier chant venu de l’Atlantide" et en découvrant "Le récif des sirènes". Une musique qui ondule, roule et déferle d'un genre à l'autre sans vous laisser indifférent. Une atmosphère marine et sous-marine sans barrières, libre de toute limite, vous transporte à la confluence de civilisations perdues. Nous traçons notre route "Dans l’œil du sextant" en suivant les traces des albums précédents "La légende des 7 sages" et "Change or No Change".
Toujours le son unique et l'empreinte caractéristique, avec des boucles hypnotiques de contrebasse et un archet qui ouvre la voie à la polyphonie. Un piano raffiné, teinté de romantisme et de modernité, toujours soutenu et régulé par une batterie parfaitement accordée et éloquente. Un trio qui ne manque jamais d'idées, de lyrisme et d'originalité.
La mer, muse éternelle, est devenue une source inépuisable d'inspiration et une plateforme d'expression pour ces trois musiciens, complices et amis. Rendez-vous pour des concerts inoubliables.
"La Cité Engloutie"
Projet Jean-Paul Daroux
Jean-Paul Daroux : piano
Luca Scalambrino : drums
Jean-Christophe Gautier : double bass
Recorded at Studio B Gardanne - Avril 2025
Sound recording : Lionel Dandine
Mixing Medusa prod : Alex Serieis
Mastering Vox pro : François Fanelli
Design graphisme : Redeyoffdesign
LA CITE ENGLOUTIE - Nous ne révélerons pas son emplacement exact. Ce mythe venu des profondeurs du temps reste un secret bien gardé. Depuis Platon, l'Atlantide continue de stimuler notre imagination.
LE DERNIER CHANT VENU DE L’ATLANTIDE - Alors que la ville s'apprêtait à disparaître sous les vagues, ses habitants se rassemblèrent dans l'immense temple. Là, ils improvisèrent une dernière chanson pleine d'espoir.
LE RECIF DESERVES SIRENES - Le parc national de Cabo de Gata en Andalousie est un lieu chargé de mystère. On raconte que le chant des sirènes envoûtait les marins, faisant échouer leurs navires contre le récif captivant.
EMBARQUEMENT POUR L’ILLUSION - Nous quittons un quai la tête pleine d'idées et de rêves. Nous mettons les voiles pour accoster et poser nos sacs sur une terre inconnue. Le destin, maître des flots, nous attend silencieusement en chemin.
DANS L’OEIL DU SEXTANT - Profitons de ces moments simples et sincères pour oublier le GPS. Sortons notre vieux sextant, caché au fond d'un coffre. Faisons le point sur nos vies avec les yeux tournés vers le soleil.
VENTS CONTRAIRES - Nous devons savoir comment les affronter pour rester sur la bonne voie. Le ciel s'assombrit soudainement et les éléments se déchaînent. Il est temps de manœuvrer en tirant et en virant pour atteindre notre destination finale.
MISTRAL SUR LE LEVANT - L'île se laisse aller aux caresses du soleil. À l'est, le phare de Titan veille comme un sentinelle immobile. À l'ouest, le cap Maupertuis s'avance dans la mer. Le mistral, joueur et impétueux, aime s'amuser avec ce morceau de terre, le balayant de son souffle puissant.
RUE CARPEAUX - Tout commence quelque part en Martinique, dans la mer des Caraïbes. L'histoire se termine au pied de la colline de Montmartre, sur la rue Carpeaux. La légende raconte que l'on peut entendre son piano jouer certains soirs d'hiver.
Label et Publishing Plaza Mayor Company Ltd - London / Hong Kong.
Distribution Sony Music/The Orchard - Inouie Distribution / Sergent Major Company Ltd.
Spotify : https://open.spotify.com/album/6GMl3GIKNbyLbW8Mdhi671
ITunes : https://geo.music.apple.com/album/la-cit%C3%A9-engloutie/1840357160?uo=4&app=itunes
Deezer : https://www.deezer.com/album/822798981
YouTube : https://youtu.be/tEJ1kI4gPgc
Fanlinks : https://fanlink.tv/wKA9d
Communiqué publié par Braoude Lydia
Published on 21/10/2025 à 14:24 sur 24presse.com
Braoude Lydia
Plaza Mayor Company Ltd
www.plazamayorcompany.com
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
Braoude Lydia
Plaza Mayor Company Ltd
Website
www.plazamayorcompany.com
un communiqué
de presseLancer une diffusion
Derniers communiqués de presse de la catégorie "musique"
Jean-Paul Daroux project Présents the Album 'La cité e...Publié le 21/10/2025 à 14:28 Sortie de l'album 'La cité engloutie' du projet Jean-Pa...Publié le 21/10/2025 à 14:24 Sortie de la bande originale du film 'What We Hide', par...Publié le 15/10/2025 à 18:06 'What We Hide' - Original Soundtrack by Alexis Grapsas...Publié le 15/10/2025 à 18:06 Sortie de la bande originale du film 'C'était mieux dem...Publié le 13/10/2025 à 13:27 'C'était mieux demain' - Original Soundtrack by Romain ...Publié le 13/10/2025 à 13:27 Sortie de la bande originale du film 'Sacré Coeur', par...Publié le 03/10/2025 à 17:20 'Sacré Coeur' - Original Soundtrack by Thierry Malet...Publié le 03/10/2025 à 13:16 Surface - Tv Série Soundtrack by Loic Ouaret...Publié le 03/09/2025 à 11:25 Sortie de la bande originale de la série Surface, par L...Publié le 03/09/2025 à 11:14