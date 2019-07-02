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Après l’album Serge dédié à son père, le pianiste et compositeur Stéphane Sassi rend hommage à sa mère, Emma décédée en 2022, à travers 20 titres évocateurs, mêlant rock, jazz, ambiances et improvisation. On le retrouve au piano, aux claviers, à la guitare électrique et aux chœurs, mais aussi arrangeur et créateur d’atmosphères pour ce projet qu’il a mené de bout en bout.



Princesse Emma évoque la dernière image d’Emma : belle, sereine et rayonnante comme une princesse.



L’album explore l’univers émotionnel d’Emma de façon poétique et cinématographique, sculptant les sons pour faire émerger ses couleurs, ses rythmes et ses nuances. Chaque titre raconte une histoire ou un souvenir, à la manière d’un portrait ou d’un film musical où chaque instrument et chaque voix viennent dépeindre une facette de sa personnalité.



La voix principale de cet album est mise en lumière par la clarinette basse d’Yves Hafner, dont le timbre profond et expressif, velouté ou déchirant, accompagne et révèle le cœur battant de chaque composition.



Pendant six mois de mixage, chaque instrument a été travaillé avec une logistique technique exigeante afin de faire ressortir les émotions et de créer des textures sonores uniques. Les solos libres des musiciens apportent authenticité et expressivité, tandis que les ambiances musicales alternent entre sensibilité et folie douce, rock et improvisation jazz.



Sur le titre Francesca, Stéphane Sassi est rejoint par sa petite sœur Virginie pour un moment intime et émouvant. Le texte, écrit en espagnol pour l’occasion, est porté par une voix parlée qui renforce la dimension profondément personnelle et touchante de cet album.

Album : Princesse Emma

Artiste principal : Stéphane Sassi

Date de sortie : 22 mai 2026 - anniversaire de naissance d’Emma

Label : Plaza Mayor Company (London - Hong Kong)

Distribution : Inouïe Distribution & Sony Music

Univers visuel : Pochette par Marc Fonvieille : dominante rose, acrylique + 20 dessins au stylo bleu. Chaque illustration reflète l’ambiance et l’histoire de chaque titre, renforçant la dimension émotionnelle et cinématographique de l’album.



Yves Hafner - clarinette basse, sax tenor , sax soprano, ami de longue date, voix de l’âme et du cœur d’Emma

Virginie Sassi - texte et voix parlée sur Francesca

Marc Fonvieille - pochette & guitare slide sur Solex Ballade

Liane Williamson - chœurs

Isabelle Monférier - chœurs

Raphaël Commerçon - basse

Christophe Beausset - batterie

Stéphane Sassi - piano, claviers , guitare électrique, chœurs , composition, arrangements, direction musicale, production

Mastering : Raphaël Jonin



Titres :

La valse des fous - folie douce et rêveries (Yves Hafner)

Odyle - son deuxième prénom (Yves Hafner)

Étrange vie - sa vie singulière (Isabelle Monférier)

Princesse Emma - titre phare, rock et déjanté (Yves Hafner - Liane Williamson)

Francesca - hommage familial avec "Virginie Sassi"

Obsessions - pensées obsessionnelles (Yves Hafner)

Montée de vie - vitalité et énergie (Isabelle Monférier)

Hôtel des illusions - illusions et rêveries (Yves Hafner - Liane Williamson)

Caravane sociale - mémoire phénoménale et rencontres au camping (Yves Hafner)

Et pourtant tout est blanc - souvenirs des établissements neutres (Yves Hafner - Liane Williamson)

Dites-moi docteur - questionnements et soins (Yves Hafner)

Elle jazze - bavardage incessant (Yves Hafner)

L’espace de ton temps - enfance d’Emma (solo envoûtant de François Buisson et Yves Hafner - Liane Williamson)

Mademoiselle Baudry - nom de jeune fille (Yves Hafner)

Énigmatique - sa vie mystérieuse (Yves Hafner)

Solex ballade - déplacements en solex avec son fils (Marc Fonvieille)

Espagnolade - origines espagnoles (Stéphane Sassi)

Le cri de ton âme - montée de l’âme et du cœur , un morceau qui touche émotionnellement (Yves Hafner Clarinette Basse)

Aubade - ouverture poétique (Yves Hafner et Stéphane Sassi)

L’île aux enfants - souvenirs d’enfance



Spotify : https://open.spotify.com/album/6c60EZ8SFXnV3RPbJNvXEB



Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1894836626



YouTube : https://youtu.be/tsyDWghW7jM?si=Lqmbrf7khpqmGys2



Tidal : https://tidal.com/album/517533205/u



Fanlinks : https://fanlink.tv/xaYN



CD Physical : PRINCESSE EMMA - STEPHANE SASSI (CD) – CDetVinyle.fr

www.plazamayorcompany.com