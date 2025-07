musique







Fuyant un passé trouble, une jeune mère se retrouve accusée du meurtre de son nouveau patron sur un domaine floricole et découvre qu'il était en réalité son père.



"Pour cette B.O mon but était de de créer un climat pesant mais aussi chargé d'émotion pour refléter la dualité entre ce cadre idyllique et la lourdeur de la situation. J'ai composé des thèmes propres à chaque personnage : Alba, Leo, la famille Lasserre, mais avec une unité sonore et émotionnelle.



L'emploi de synthétiseurs analogiques et de rythmiques lourdes et pleines de résonnances font echo au passé et aux secrets de chaque protagoniste et donnent à cette musique une profondeur et une émotion unique, tout en gardant un coté épique pour accompagner le parcours d’Alba dans sa quête de vérité.



Cette B.O. peut être vue comme un crossover entre les musiques des films de John Carpenter et la série Succession."



Bogue - Compositeur

Soleil Noir - Under a Dark Sun - Soundtrack from the Netflix Series

Créée par Nils-Antoine Sambuc

Avec Isabelle Adjani, Ava Baya

Musique de Bogue

Label Plaza Mayor Company Ltd



Deezer : https://www.deezer.com/album/790434211



Spotify : https://open.spotify.com/album/4hkSwAWBiTlH7t4x2sHUZ0



Youtube : https://youtu.be/MFUlBpNsvcU

Fanlinks : https://fanlink.tv/wBi3



www.plazamayorcompany.com