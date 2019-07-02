musique





Surface - Avec Laura Smet et Tomer Sisley



Affectée dans un commissariat d’une petite ville d’Occitanie après une intervention qui a déchiré la moitié de son visage, la capitaine de police parisienne Noémie Chastain voit sa mission de convalescence forcée prendre une sombre tournure. Elle se retrouve soudainement plongée dans une affaire de disparition datant de vingt ans auparavant. Un fût contenant le squelette d’un enfant remonte à la surface du lac artificiel, au fond duquel repose l’ancien village englouti...



"La partition de Surface s’articule autour de deux axes principaux. D’abord, une texture volontairement synthétique, conçue pour envelopper la série d’une atmosphère suffocante et haletante, presque hypnotique.



Ensuite, le jeu de contrastes : entre la clarté de la surface et l’ombre des profondeurs, reflet des zones lumineuses et obscures de l’histoire comme des personnages. Des motifs musicaux récurrents traversent ainsi l’œuvre, tantôt pour accentuer la tension des enquêtes oppressantes, tantôt pour insuffler de la légèreté aux instants de vie dans le village. Ce tissage sonore forge l'unité et la singularité du récit" - Loic Ouaret

Surface

Bande Originale de la Série

Cree par Catherine Touzet, Marie Deshaires

Avec Laura Smet, Tomer Sisley

Musique de Loic Ouaret

Label Plaza Mayor Company Ltd

Bande originale mixée par Loris Bernot

Orchestre à cordes - Budapest Symphony Orchestra

Dirigé par François Rousselot

Quatuor à cordes :

- Cyril Baleton, Akémi Fillon : violons

- Julien Gaben : alto

- Aurélien Sabouret : violoncelle



Enregistré au Studio de la Menuiserie par Rémi Bourcereau

Mastering Emilie Daelemans

Production exécutive de la musique & agent - Time Art Music

Série produite par Quad Drama



