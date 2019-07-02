24 | Communiqué de presse
Sortie de la bande originale de la série Surface, par Loic Ouaret
Published on 03/09/2025 à 11:14
Surface - Avec Laura Smet et Tomer Sisley
Affectée dans un commissariat d’une petite ville d’Occitanie après une intervention qui a déchiré la moitié de son visage, la capitaine de police parisienne Noémie Chastain voit sa mission de convalescence forcée prendre une sombre tournure. Elle se retrouve soudainement plongée dans une affaire de disparition datant de vingt ans auparavant. Un fût contenant le squelette d’un enfant remonte à la surface du lac artificiel, au fond duquel repose l’ancien village englouti...
"La partition de Surface s’articule autour de deux axes principaux. D’abord, une texture volontairement synthétique, conçue pour envelopper la série d’une atmosphère suffocante et haletante, presque hypnotique.
Ensuite, le jeu de contrastes : entre la clarté de la surface et l’ombre des profondeurs, reflet des zones lumineuses et obscures de l’histoire comme des personnages. Des motifs musicaux récurrents traversent ainsi l’œuvre, tantôt pour accentuer la tension des enquêtes oppressantes, tantôt pour insuffler de la légèreté aux instants de vie dans le village. Ce tissage sonore forge l'unité et la singularité du récit" - Loic Ouaret
Surface
Bande Originale de la Série
Cree par Catherine Touzet, Marie Deshaires
Avec Laura Smet, Tomer Sisley
Musique de Loic Ouaret
Label Plaza Mayor Company Ltd
Bande originale mixée par Loris Bernot
Orchestre à cordes - Budapest Symphony Orchestra
Dirigé par François Rousselot
Quatuor à cordes :
- Cyril Baleton, Akémi Fillon : violons
- Julien Gaben : alto
- Aurélien Sabouret : violoncelle
Enregistré au Studio de la Menuiserie par Rémi Bourcereau
Mastering Emilie Daelemans
Production exécutive de la musique & agent - Time Art Music
Série produite par Quad Drama
Spotify : https://open.spotify.com/album/2Sd983nvRzoKYZWeVO51BZ
Deezer : https://www.deezer.com/album/804809071
YouTube : https://youtu.be/5gvJKHpFwQ4
Fanlinks : https://fanlink.tv/wFaX
www.plazamayorcompany.com
