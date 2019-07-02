musique



1982, François Mitterrand décide de lancer un concours d'architecture international pour le projet phare de sa présidence : la Grande Arche de la Défense, dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. A la surprise générale, Otto von Spreckelsen, architecte danois, remporte le concours. Du jour au lendemain, cet homme de 53 ans, inconnu en France, débarque à Paris où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. Et si l'architecte entend bâtir la Grande Arche telle qu’il l’a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique.



"J'ai voulu composer une musique à l'image du projet architectural qu'est la Grande Arche de La Défense. Une musique ligne claire, singulière et obstinée pour transcrire en notes et en timbres, des lignes et des matières. Les matériaux se transforment en timbres et le verre devient de l’harmonica de verre par exemple. La République est illustrée par des vents (tuba et trombone). Un son de voix digitale agit comme une colonne vertébrale, convoquant les sonorités des années 80." - Olivier Marguerit, compositeur

L'Inconnu De La Grande Arche

De Stéphane Demoustier

Avec Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau

Musique : Olivier Marguerit

Label Plaza Mayor Company Ltd

Festival de Cannes - Sélection officielle 2025 - Un Certain Regard

Festival du Film Francophone à Angoulême - Sélection officielle 2025 - Les Flamboyants

1 - Spreckelsen - 03:22

2 - Dewasne - 00:58

3 - Juppé - 00:39

4 - Andreux - 01:04

5 - Leloup - 01:40

6 - Subilon - 01:43

7 - Liv - 02:30

8 - Mitterrand - 00:52

9 - Grande Arche - 05:12

