musique







Lorsque Lord Murashige Araki se rebelle contre le tyrannique Nobunaga Oda, il se retrouve assiégé à l'intérieur des murs de son propre château. Isolé, il est confronté à une série de crimes mystérieux qui bouleversent l'ordre fragile de sa cour, plongeant la forteresse dans la peur et la méfiance. Avec l'armée d'Oda qui se rapproche et un traître caché parmi ses rangs, Murashige est contraint de former une alliance précaire avec Kanbei Kuroda, un stratège brillant mais dangereux détenu dans le donjon. Aidé par sa femme Chioyo et ses généraux les plus fidèles, Murashige doit découvrir la vérité avant la chute du château.



"Hanno-san a accepté avec grâce ma demande plutôt déraisonnable : je ne voulais pas que la bande originale donne un sentiment typique de drame d’époque, tout en voulant qu’elle conserve quand même une certaine orthodoxie. Le résultat a été une série de magnifiques morceaux de musique qui passent librement de la retenue à la libération. On a vraiment l’impression que c’est l’essence même de la vie d’Araki Murashige. Je trouve que les drames des gens de la période Sengoku, qui n’étaient capturés que par fragments sur des décors et tournages limités, ont gagné une profondeur et une universalité apparemment infinies grâce à la musique. Le pouvoir de la musique est vraiment incroyable." - Kiyoshi Kurasawa - Director

Le Château d'Arioka ("The Samurai and the Prisoner")

Directed and written by Kiyoshi Kurosawa

Based on the Original Novel by Honobu Yonezawa "KOKUROJO"

(Published by KADOKAWA Corporation)

Cast: Masahiro Motoki/ Masaki Suda/ Yuriko Yoshitaka

Music Yoshihiro Hanno

Label Plaza Mayor Company Ltd

Selection Cannes Premiere





1 - The Samurai and the Prisoner (Prelude) (Atmos Version) - 03:18

2 - Murashige's Rebellion (Atmos Version) - 01:11

3 - Prisoner (Atmos Version) - 02:35

4 - End of Summer (Atmos Version) - 03:01

5 - Death of Jinen (Atmos Version) - 01:48

6 - Kanbei's Resolution (Atmos Version) - 01:14

7 - Victory and Death (Atmos Version) - 02:05

8 - The Creeping Flames of War (Atmos Version) - 01:42

9 - Night Attack (Atmos Version) - 04:39

10 - Kanbei's Trap (Atmos Version) - 02:02

11 - Strategy (Atmos Version) - 01:47

12 - Chiyoho's Confession (Atmos Version) - 01:23

13 - Code of the Warring State Period (Atmos Version) - 03:48

14 - Illusion (Atmos Version) - 04:39

15 - The Way of the Samurai (Atmos Version) - 00:57

16 - The Samurai and the Prisoner (Postlude) (Atmos Version) - 05:30



Spotify : https://open.spotify.com/album/1xJHnDEXBxdMFYieedE3c1



Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1893634994



Tidal : https://tidal.com/album/516116540/u



YouTube : https://youtu.be/adhDNFEqqho



Fanlinks : https://fanlink.tv/xa3K



CD Physical & Vinyl : https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/samurai-and-the-prisoner-original-motion-picture-soundtrack

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