24 | Communiqué de presse
Sortie de la bande originale du film 'Le Château d'Arioka', par Yoshihiro Hanno
Published on 16/06/2026 à 09:15
Lorsque Lord Murashige Araki se rebelle contre le tyrannique Nobunaga Oda, il se retrouve assiégé à l'intérieur des murs de son propre château. Isolé, il est confronté à une série de crimes mystérieux qui bouleversent l'ordre fragile de sa cour, plongeant la forteresse dans la peur et la méfiance. Avec l'armée d'Oda qui se rapproche et un traître caché parmi ses rangs, Murashige est contraint de former une alliance précaire avec Kanbei Kuroda, un stratège brillant mais dangereux détenu dans le donjon. Aidé par sa femme Chioyo et ses généraux les plus fidèles, Murashige doit découvrir la vérité avant la chute du château.
"Hanno-san a accepté avec grâce ma demande plutôt déraisonnable : je ne voulais pas que la bande originale donne un sentiment typique de drame d’époque, tout en voulant qu’elle conserve quand même une certaine orthodoxie. Le résultat a été une série de magnifiques morceaux de musique qui passent librement de la retenue à la libération. On a vraiment l’impression que c’est l’essence même de la vie d’Araki Murashige. Je trouve que les drames des gens de la période Sengoku, qui n’étaient capturés que par fragments sur des décors et tournages limités, ont gagné une profondeur et une universalité apparemment infinies grâce à la musique. Le pouvoir de la musique est vraiment incroyable." - Kiyoshi Kurasawa - Director
Le Château d'Arioka ("The Samurai and the Prisoner")
Directed and written by Kiyoshi Kurosawa
Based on the Original Novel by Honobu Yonezawa "KOKUROJO"
(Published by KADOKAWA Corporation)
Cast: Masahiro Motoki/ Masaki Suda/ Yuriko Yoshitaka
Music Yoshihiro Hanno
Label Plaza Mayor Company Ltd
Selection Cannes Premiere
1 - The Samurai and the Prisoner (Prelude) (Atmos Version) - 03:18
2 - Murashige's Rebellion (Atmos Version) - 01:11
3 - Prisoner (Atmos Version) - 02:35
4 - End of Summer (Atmos Version) - 03:01
5 - Death of Jinen (Atmos Version) - 01:48
6 - Kanbei's Resolution (Atmos Version) - 01:14
7 - Victory and Death (Atmos Version) - 02:05
8 - The Creeping Flames of War (Atmos Version) - 01:42
9 - Night Attack (Atmos Version) - 04:39
10 - Kanbei's Trap (Atmos Version) - 02:02
11 - Strategy (Atmos Version) - 01:47
12 - Chiyoho's Confession (Atmos Version) - 01:23
13 - Code of the Warring State Period (Atmos Version) - 03:48
14 - Illusion (Atmos Version) - 04:39
15 - The Way of the Samurai (Atmos Version) - 00:57
16 - The Samurai and the Prisoner (Postlude) (Atmos Version) - 05:30
Spotify : https://open.spotify.com/album/1xJHnDEXBxdMFYieedE3c1
Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1893634994
Tidal : https://tidal.com/album/516116540/u
YouTube : https://youtu.be/adhDNFEqqho
Fanlinks : https://fanlink.tv/xa3K
CD Physical & Vinyl : https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/samurai-and-the-prisoner-original-motion-picture-soundtrack
Communiqué publié par Braoude Lydia
Published on 16/06/2026 à 09:15 sur 24presse.com
Braoude Lydia
Plaza Mayor Company Ltd
www.plazamayorcompany.com
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
Braoude Lydia
Plaza Mayor Company Ltd
Website
www.plazamayorcompany.com
un communiqué
de presseLancer une diffusion
Derniers communiqués de presse de la catégorie "musique"
The Samurai and the Prisoner Original Soundtrack - music...Publié le 16/06/2026 à 09:32 Sortie de la bande originale du film 'Le Château d'Ario...Publié le 16/06/2026 à 09:15 'Princesse Emma', by Stéphane Sassi...Publié le 03/06/2026 à 13:21 Sortie de l'album 'Princesse Emma', par Stéphane Sassi...Publié le 03/06/2026 à 13:06 Sortie de l'album "Chang e raam", par Edriss Rezaei et J...Publié le 07/05/2026 à 16:32 'Chang e raam', by Edriss Rezaei and Julien Lahaye...Publié le 07/05/2026 à 16:32 Sortie de la bande originale du film 'TAMERLANE Rise of ...Publié le 21/04/2026 à 11:25 'TAMERLANE Rise of the Last Conqueror' - Original Motion...Publié le 21/04/2026 à 11:24 Compostel Original Soundtrack - music by Roméo Lowercas...Publié le 08/04/2026 à 13:19 Sortie de la bande originale du film 'Compostel', par Ro...Publié le 08/04/2026 à 13:18