Sortie Cinema France 8 Octobre

Festival de Cannes 2025, Un Certain Regard, Prix du jury Pass Culture

Festival de La Baule 2025, Prix du Public



Diagonale du vide. Trois amis inséparables. Tony est devenu le roi du BTP, Mika et Dan les rois de rien du tout. Ils ont beaucoup de rêves et pas beaucoup de chance. Après un nouveau plan raté, Mika et Dan doivent se sauver d'ici, et même se sauver tout court. Ils se retrouvent à bosser pour Tony dans une poubelle nucléaire. Est-ce le début d'une nouvelle vie ou la fin de tout ?



Titres additionnels interpretes par Pamela, P.L.L., Tommy Moisi, Stony Stone, Hatik

MÉTÉORS

Un film de : Hubert Charuel en collaboration avec Claude Le Pape

Musique Originale : Maxime Denuc et Matthieu Gasnier

Supervision musicale: Frédéric Junqua

