 27503tt

Du lundi au vendredi de 8H à 19H au (33) (0)9 52 93 38 78

Menu
Envoyer votre communiqué
|

24 | Communiqué de presse

print
musique

Sortie de la bande originale du film 'Météors', par Maxime Denuc et Matthieu Gasnier

Published on 27/10/2025 à 16:44


Sortie Cinema France 8 Octobre
Festival de Cannes 2025, Un Certain Regard, Prix du jury Pass Culture
Festival de La Baule 2025, Prix du Public


Diagonale du vide. Trois amis inséparables. Tony est devenu le roi du BTP, Mika et Dan les rois de rien du tout. Ils ont beaucoup de rêves et pas beaucoup de chance. Après un nouveau plan raté, Mika et Dan doivent se sauver d'ici, et même se sauver tout court. Ils se retrouvent à bosser pour Tony dans une poubelle nucléaire. Est-ce le début d'une nouvelle vie ou la fin de tout ?

Titres additionnels interpretes par Pamela, P.L.L., Tommy Moisi, Stony Stone, Hatik

MÉTÉORS
Un film de : Hubert Charuel en collaboration avec Claude Le Pape
Musique Originale : Maxime Denuc et Matthieu Gasnier
Supervision musicale: Frédéric Junqua

Festival de Cannes 2025, Un Certain Regard, Prix du jury Pass Culture
Festival de La Baule 2025, Prix du Public


Deezer : https://www.deezer.com/album/831922071

Spotify : https://open.spotify.com/album/3YdAGVJmpvHBXgY5wJiW02

YouTube : https://youtu.be/hYBokz0SZk0

Fanlinks : https://fanlink.tv/wKbg

Cd Order : https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/meteors-bande-originale-du-film-maxime-denuc-album-cd

www.plazamayorcompany.com

 

Communiqué publié par Braoude Lydia
Published on 27/10/2025 à 16:44 sur 24presse.com
Braoude Lydia
Plaza Mayor Company ltd

www.plazamayorcompany.com
Contacter

Press release copyrights free 24presse.com

Send email to
Braoude Lydia

Company : Plaza Mayor Company ltd

Press contact

Braoude Lydia
Plaza Mayor Company ltd

Contacter

Website
www.plazamayorcompany.com

Diffuser
un communiqué
de presseLancer une diffusion

Derniers communiqués de presse de la catégorie "musique"