Sortie de la bande originale du film 'Météors', par Maxime Denuc et Matthieu Gasnier
Published on 27/10/2025 à 16:44
Sortie Cinema France 8 Octobre
Festival de Cannes 2025, Un Certain Regard, Prix du jury Pass Culture
Festival de La Baule 2025, Prix du Public
Diagonale du vide. Trois amis inséparables. Tony est devenu le roi du BTP, Mika et Dan les rois de rien du tout. Ils ont beaucoup de rêves et pas beaucoup de chance. Après un nouveau plan raté, Mika et Dan doivent se sauver d'ici, et même se sauver tout court. Ils se retrouvent à bosser pour Tony dans une poubelle nucléaire. Est-ce le début d'une nouvelle vie ou la fin de tout ?
Titres additionnels interpretes par Pamela, P.L.L., Tommy Moisi, Stony Stone, Hatik
MÉTÉORS
Un film de : Hubert Charuel en collaboration avec Claude Le Pape
Musique Originale : Maxime Denuc et Matthieu Gasnier
Supervision musicale: Frédéric Junqua
Deezer : https://www.deezer.com/album/831922071
Spotify : https://open.spotify.com/album/3YdAGVJmpvHBXgY5wJiW02
YouTube : https://youtu.be/hYBokz0SZk0
Fanlinks : https://fanlink.tv/wKbg
Cd Order : https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/meteors-bande-originale-du-film-maxime-denuc-album-cd
