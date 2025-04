musique







La trajectoire de Maria, une militante revolutionnaire guatemalteque qui vit depuis des annees exilee Mexico, ou elle poursuit son action politique.

"La partition s’articule autour de deux échelles de musique différentes : un orchestre pour soutenir la tension du thriller, la clandestinité et le danger qui entourent Maria, et une approche plus minimaliste où le piano et les bariolages de violon traduisent la fragilité du lien avec son fils. J’ai utilisé des bidons comme percussions, en résonance avec l’univers métallique du film – un monde d’armes et de voitures ancré en 1986. L’ensemble a été enregistré sur bandes et mixé en analogique afin de retrouver la texture sonore des BO de cette époque". Remy Boubal - Compositeur



Mexico 86 - (Bande Originale du Film)

Un film de César Díaz

Avec Bérénice Béjo, Matheo Labbé, Leonardo Ortizgris

Musique de Rémi Boubal

Label Plaza Mayor Company Ltd



Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1805806000



Spotify : https://open.spotify.com/intl-fr/album/3hRoTKyTbEQkOOhjopKywT



YouTube : https://youtu.be/VylXF2yFGMQ



Cd Physical & Vinyl : https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/mexico-86-original-motion-picture-soundtrack-remi-boubal-vinyle



www.plazamayorcompany.com