24 | CommuniquÃ© de presse
Press release displayed 114 times
Sortie de la bande originale du film 'SacrÃ© Coeur', par Thierry Malet
Published on 03/10/2025 Ã 17:20
Il y a 350 ans, en France, Jésus a fait connaître son cœur brûlant d’amour à Sainte Marguerite-Marie. Aujourd’hui, dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies. Un docu- fiction saisissant qui nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus et nous révèle son Amour personnel et inconditionnel.
Sacré Coeur est un film dramatique et intime qui suit des personnages confrontés a leur passé, a leurs doutes et a des choix moraux.
Le film privilegie une atmosphere contemplative, des relations familiales complexes et des questions de foi et de culpabilité, en jouant sur les silences et la composition visuelle pour créér une tension intérieure.
Sacré Cœur
De Sabrina Gunnell, Steven J. Gunnell
Par Sabrina Gunnell, Steven J. Gunnell
Avec Grégory Dutoit, Julie Budria, Sabrina Gunnell
Musique de Thierry Malet
Label Plaza Mayor Company Ltd
Spotify : https://open.spotify.com/album/1JlSlFCzpjn2eL0NaaJz1T
YouTube : https://youtu.be/af3TuLB1ghM?si=-x3qISQhj9xxlpNU
Fanlinks : https://fanlink.tv/wFD6
www.plazamayorcompany.com
CommuniquÃ© publiÃ© par Braoude Lydia
Published on 03/10/2025 Ã 17:20 sur 24presse.com
Braoude Lydia
Plaza Mayor Company ltd
www.plazamayorcompany.com
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
Braoude Lydia
Plaza Mayor Company ltd
Website
www.plazamayorcompany.com
un communiquÃ©
de presseLancer une diffusion
Derniers communiquÃ©s de presse de la catÃ©gorie "musique"
Sortie de la bande originale du film 'SacrÃ© Coeur', par...PubliÃ© le 03/10/2025 Ã 17:20 'SacrÃ© Coeur' - Original Soundtrack by Thierry Malet...PubliÃ© le 03/10/2025 Ã 13:16 Surface - Tv SÃ©rie Soundtrack by Loic Ouaret...PubliÃ© le 03/09/2025 Ã 11:25 Sortie de la bande originale de la sÃ©rie Surface, par L...PubliÃ© le 03/09/2025 Ã 11:14 Soleil Noir - Under a Dark Sun - Original Soundtrack by ...PubliÃ© le 24/07/2025 Ã 13:26 Sortie de la bande originale de la sÃ©rie Soleil Noir - ...PubliÃ© le 24/07/2025 Ã 12:47 'The Shameless' - Original Soundtrack by Petar Dundakov...PubliÃ© le 19/05/2025 Ã 12:37 Sortie de la bande originale du film 'The Shameless', pa...PubliÃ© le 14/05/2025 Ã 16:39 'Mexico 86' - Original Soundtrack by RÃ©mi Boubal...PubliÃ© le 24/04/2025 Ã 14:41 Sortie de la bande originale du film 'Mexico 86', par RÃ...PubliÃ© le 24/04/2025 Ã 14:34