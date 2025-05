musique

Après avoir tué un policier dans un bordel de Delhi, Renuka se réfugie dans une communauté de travailleuses du sexe du nord de l'Inde. Là, elle entame une romance interdite avec Devika, 17 ans. Contre toute attente, elles essaient de tracer leur chemin vers la liberté.



"La musique originale du film 'Shameless' est une bande-son hybride - une combinaison de sonorités acoustiques et électroniques. La bande originale est inspirée de l'arc dramatique et émotionnel de l'histoire et des personnages principaux. Elle est conçue avec l'idée d'impliquer la musique comme un élément indépendant de la sémantique du film." - Petar Dudonkov - Compositeur

The Shameless

Original Motion Picture Soundtrack

Music by Petar Dundakov

Label Plaza Mayor Company Ltd

Cannes 2024 - Selection Un Certain Regard

Best Performance Actress



Tracklist

1. Shadow's Flight

2. Blue Angel

3. Echoes of Fate

4. The Binding

5. Scarlet Requiem

6. Murad’s Call

7. Paths Divided

8. The Threat

9. Missing

10. The Return

11. Veil of Destiny

12. The Tipping Point

13. The Last Vision

14. All is Lost

15 The Rescue

16. The Killing



Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1745747430



Spotify : https://open.spotify.com/album/4i3Vb8zFM5gEyBEePTo5za



YouTube : https://youtu.be/9TU1J11aFlQ



www.plazamayorcompany.com