musique







Après que leur mère ait subi une overdose fatale, deux sœurs craignent que le système de placement ne les sépare et décident de cacher le corps. Mais leur mensonge pourrait être découvert et elles doivent décider jusqu'où elles sont prêtes à aller pour garder leur secret.

"What We Hide" est un film puissant sur les secrets et les dommages collatéraux causés par la dépendance. J'ai essayé d'aborder l'histoire avec délicatesse et de la laisser respirer à travers le regard de deux jeunes sœurs. C'est l'une des partitions les plus minimalistes que j'aie jamais écrites et l'objectif était de trouver l'espoir et la force dans la beauté et la simplicité". Alexis Grapsas - Compositeur

"La partition élégante et profondément expressive d'Alexis Grapsas résonne tout au long du film, créant un fil émotionnel qui élève profondément l'impact de l'histoire. Je suis tellement reconnaissant pour son merveilleux travail sur le film". Dan Kay - Realisateur

What We Hide - Original Motion Picture Soundtrack

Director Dan Kay

Cast : McKenna Grace, Jojo Regina, Jesse Williams

Music by Alexis Grapsas

Label Plaza Mayor Company Ltd





Spotify : https://open.spotify.com/album/13iirBL7OWHYV3o8Gimp4z



Deezer : https://www.deezer.com/album/826816581



YouTube : https://youtu.be/LnI4KqSUVQ4



Fanlinks : https://fanlink.tv/wJiY



www.plazamayorcompany.com