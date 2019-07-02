 27425tt

Sortie de la bande originale du film 'What We Hide', par Alexis Grapsas

Published on 15/10/2025 à 18:06



 

Après que leur mère ait subi une overdose fatale, deux sœurs craignent que le système de placement ne les sépare et décident de cacher le corps. Mais leur mensonge pourrait être découvert et elles doivent décider jusqu'où elles sont prêtes à aller pour garder leur secret.

"What We Hide" est un film puissant sur les secrets et les dommages collatéraux causés par la dépendance. J'ai essayé d'aborder l'histoire avec délicatesse et de la laisser respirer à travers le regard de deux jeunes sœurs. C'est l'une des partitions les plus minimalistes que j'aie jamais écrites et l'objectif était de trouver l'espoir et la force dans la beauté et la simplicité"Alexis Grapsas - Compositeur

"La partition élégante et profondément expressive d'Alexis Grapsas résonne tout au long du film, créant un fil émotionnel qui élève profondément l'impact de l'histoire. Je suis tellement reconnaissant pour son merveilleux travail sur le film"Dan Kay - Realisateur

What We Hide - Original Motion Picture Soundtrack
Director Dan Kay
Cast : McKenna Grace, Jojo Regina, Jesse Williams
Music by Alexis Grapsas
Label Plaza Mayor Company Ltd


Spotify https://open.spotify.com/album/13iirBL7OWHYV3o8Gimp4z

Deezer https://www.deezer.com/album/826816581

YouTube https://youtu.be/LnI4KqSUVQ4 

Fanlinks https://fanlink.tv/wJiY

www.plazamayorcompany.com

 

Communiqué publié par Braoude Lydia
Published on 15/10/2025 à 18:06 sur 24presse.com
