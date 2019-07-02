24 | Communiqué de presse
Sortie de la bande originale du film 'What We Hide', par Alexis Grapsas
Published on 15/10/2025 à 18:06
Après que leur mère ait subi une overdose fatale, deux sœurs craignent que le système de placement ne les sépare et décident de cacher le corps. Mais leur mensonge pourrait être découvert et elles doivent décider jusqu'où elles sont prêtes à aller pour garder leur secret.
"What We Hide" est un film puissant sur les secrets et les dommages collatéraux causés par la dépendance. J'ai essayé d'aborder l'histoire avec délicatesse et de la laisser respirer à travers le regard de deux jeunes sœurs. C'est l'une des partitions les plus minimalistes que j'aie jamais écrites et l'objectif était de trouver l'espoir et la force dans la beauté et la simplicité". Alexis Grapsas - Compositeur
"La partition élégante et profondément expressive d'Alexis Grapsas résonne tout au long du film, créant un fil émotionnel qui élève profondément l'impact de l'histoire. Je suis tellement reconnaissant pour son merveilleux travail sur le film". Dan Kay - Realisateur
What We Hide - Original Motion Picture Soundtrack
Director Dan Kay
Cast : McKenna Grace, Jojo Regina, Jesse Williams
Music by Alexis Grapsas
Label Plaza Mayor Company Ltd
Spotify : https://open.spotify.com/album/13iirBL7OWHYV3o8Gimp4z
Deezer : https://www.deezer.com/album/826816581
YouTube : https://youtu.be/LnI4KqSUVQ4
Fanlinks : https://fanlink.tv/wJiY
www.plazamayorcompany.com
Communiqué publié par Braoude Lydia
Published on 15/10/2025 à 18:06 sur 24presse.com
Braoude Lydia
Plaza Mayor Company ltd
www.plazamayorcompany.com
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
Braoude Lydia
Plaza Mayor Company ltd
Website
www.plazamayorcompany.com
un communiqué
de presseLancer une diffusion
Derniers communiqués de presse de la catégorie "musique"
Sortie de la bande originale du film 'What We Hide', par...Publié le 15/10/2025 à 18:06 'What We Hide' - Original Soundtrack by Alexis Grapsas...Publié le 15/10/2025 à 18:06 Sortie de la bande originale du film 'C'était mieux dem...Publié le 13/10/2025 à 13:27 'C'était mieux demain' - Original Soundtrack by Romain ...Publié le 13/10/2025 à 13:27 Sortie de la bande originale du film 'Sacré Coeur', par...Publié le 03/10/2025 à 17:20 'Sacré Coeur' - Original Soundtrack by Thierry Malet...Publié le 03/10/2025 à 13:16 Surface - Tv Série Soundtrack by Loic Ouaret...Publié le 03/09/2025 à 11:25 Sortie de la bande originale de la série Surface, par L...Publié le 03/09/2025 à 11:14 Soleil Noir - Under a Dark Sun - Original Soundtrack by ...Publié le 24/07/2025 à 13:26 Sortie de la bande originale de la série Soleil Noir - ...Publié le 24/07/2025 à 12:47