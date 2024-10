politique

Du 19 au 20 septembre 2024, dans la région des Chittagong Hill Tracts au sud-est du pays, des colons bengalis, soutenus par l’armée, ont attaqué les populations Jummas, brûlé des centaines de leurs maisons et de leurs magasins. Des autochtones ont perdu leurs vies. Malgré le couvre-feu décrété le soir du 20 septembre l’inquiétude reste intense chez les Jummas.



Nous, la communauté Jummas de France et nos proches, sommes très inquiets pour nos familles qui sont sur place. Nous sommes attristés, mais nous refusons de baisser les bras.



Avec le soutien de nos amis et partenaires, nous manifestons le mercredi 25 septembre de 14h à 17h à la Place Tattegrain (75016 Paris), à 200 mètres de l’ambassade du Bangladesh en France.



Nous demandons au public international de nous soutenir pour cette juste cause.



Nous demandons aux médias de diffuser les informations le plus largement possible pour que les Jummas puissent vivre en paix comme tout citoyen du Bangladesh et pas comme des citoyens de seconde zone.



Nous demandons à Monsieur le Président du Gouvernent intérimaire du Bangladesh, Monsieur Mohammed Yunus, de tout faire pour que les exactions contre les populations autochtones jummas cessent enfin.

A propos de La Voix des Jummas

La Voix des Jummas est une association française loi 1901, composée de membres franco-jummas. Elle a été créée pour défendre pacifiquement les droits des populations autochtones jummas des Chittagong Hill Tracts au Bangladesh.



En raison de leurs différences culturelles, ethniques et religieuses, ces peuples minoritaires sont maltraités par les colons bengalis, aidés par les militaires. L'association oeuvre pour que ces populations puissent de nouveau vivre en paix sur leurs terres et que cessent les crimes, trop souvent impunis.

Plus d'informations : https://sites.google.com/view/lavoixdesjummas/accueil



