Préscillia Poaty, une femme de terrain en route pour la mairie de Lisses (91)
Lisses (Essonne) - À 35 ans, Préscillia Poaty s’apprête à relever un nouveau défi : celui de briguer la mairie de Lisses lors des élections municipales de 2026. Connue pour son engagement social et humanitaire, la jeune femme souhaite mettre son expérience au service des habitants et insuffler un vent de renouveau dans la vie politique locale.
Une vie consacrée à l’aide et à la solidarité
Coordonnatrice sociale d’aide au domicile des personnes âgées et handicapées, Préscillia Poaty consacre depuis plusieurs années sa carrière à l’accompagnement des plus vulnérables.
En parallèle, elle est présidente fondatrice de l’ONG “Lumière Internationale”, une organisation humanitaire œuvrant pour la solidarité, l’éducation et la santé, aussi bien en France qu’à l’étranger.
Auteur engagée, elle a également pris la plume pour témoigner de son parcours, de ses valeurs et de sa vision d’un monde plus juste.
"Je crois profondément en la dignité de chaque être humain. La solidarité, ce n’est pas une option, c’est un devoir", affirme-t-elle avec conviction.
Une candidature axée sur l’action et la proximité
Face aux défis que connaît la commune, Préscillia Poaty ambitionne de faire de Lisses une ville plus sûre, plus dynamique et plus inclusive.
Parmi ses priorités :
- La lutte contre le chômage à travers le soutien aux jeunes, la formation professionnelle et la création d’entreprises locales
- En finir avec la délinquance, en favorisant la prévention, l’éducation et la coopération avec les forces de l'ordre
- Le renforcement de la sécurité et de la tranquillité publique, avec une présence accrue de policiers municipaux sur le terrain
- Le développement de la cohésion sociale, notamment par des projets inter générationnels et solidaires
"Je veux redonner confiance aux habitants, créer des opportunités pour nos jeunes et protéger nos aînés. Mon engagement est sincère : je veux que Lisses devienne une ville exemplaire", déclare la candidate.
Une nouvelle génération politique
Préscillia Poaty incarne cette nouvelle génération de responsables locaux, à la fois proches du terrain et déterminées à agir concrètement. Son profil atypique, alliant expérience sociale, engagement associatif et vision humaniste, pourrait séduire un électorat en quête de sincérité et de renouveau.
La campagne municipale de 2026 s’annonce donc sous le signe du changement à Lisses, où Préscillia Poaty entend bien faire entendre la voix de la solidarité et de la justice sociale.
